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«В наши вузы должны приходить наиболее способные ребята». Министр образования о вступительной кампании 2022

18 июля 2022 11:45
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Новости Беларуси. В Беларуси стартовал прием документов в вузы. В 2022 году на первую ступень обучения университеты зачислят более 53 тысяч абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции одни из самых высоких проходных баллов в БГУИР – среди будущих айтишников. Ажиотаж сегодня и в БГУ. Ведущий вуз страны в этом году ведет набор сразу по 106 специальностям с различными направлениями. Есть и новые: «Геотехнологии туризма и инженерная деятельность» а также «Биоинженерия и биоинформатика». Абитуриенты педуниверситета, которые давно мечтают о профессии учителя, тем временем активно пользуются льготой. Поступить туда можно без экзаменов на основе собеседования и творческого портфолио. Отметим, прием документов на бюджет продлится по 24 июля.

«В наши вузы должны приходить наиболее способные ребята». Министр образования о вступительной кампании 2022-1

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Сегодня Министерством образования проводится очень серьезная работа по повышению престижа высшего образования. И в этой связи только в этом году мы снизили цифры приема в целом, по сравнению с прошлым годом, на 1,5 %. Это значительная цифра, потому что мы прекрасно понимаем, что в наши вузы должны приходить наиболее способные ребята, которые будут не только мотивированы к обучению в университете, но и будут высококвалифицированными специалистами после окончания университетов.

В Беларуси стартовал прием документов в вузы. Какие новшества в 2022 году – подробнее здесь.

# Вступительная кампания # общество # Андрей Иванец # Фотофакт

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