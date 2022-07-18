«В наши вузы должны приходить наиболее способные ребята». Министр образования о вступительной кампании 2022

Новости Беларуси. В Беларуси стартовал прием документов в вузы. В 2022 году на первую ступень обучения университеты зачислят более 53 тысяч абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции одни из самых высоких проходных баллов в БГУИР – среди будущих айтишников. Ажиотаж сегодня и в БГУ. Ведущий вуз страны в этом году ведет набор сразу по 106 специальностям с различными направлениями. Есть и новые: «Геотехнологии туризма и инженерная деятельность» а также «Биоинженерия и биоинформатика». Абитуриенты педуниверситета, которые давно мечтают о профессии учителя, тем временем активно пользуются льготой. Поступить туда можно без экзаменов на основе собеседования и творческого портфолио. Отметим, прием документов на бюджет продлится по 24 июля.