В Беларуси стартовал приём документов в вузы. Какие новшества в 2022 году?

Новости Беларуси. В шаге от будущей профессии. В Беларуси стартовал прием документов в высшие учебные заведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 50 вузов страны ждут своих студентов. В 2022 году университеты планируют зачислить на первый курс почти 53 тысячи абитуриентов.

Что касается конкретных вузов, то в БГУ планируют набрать более 5 тысяч человек, БНТУ – 3,5 тысячи, БГУИР – более 2 тысяч. Чуть меньше зачислят на первый курс БГПУ и БГМУ – порядка 1 тысячи абитуриентов. Также в этом году изменен список тех, кто может поступать на льготных условиях, то есть не сдавая экзамены. Это касается учащихся спортивно-педагогических классов школ. Отметки в аттестате по профильным предметам при этом должны быть не ниже 8 баллов, по остальным – не меньше 7.

Есть новшество и у целевиков. С этого года будет снят территориальный признак с организаций, куда после учебы молодой специалист придет на пятилетнюю отработку. Если раньше участвовать в целевой подготовке кадров могли предприятия из сельских и чернобыльских регионов, а также из маленьких городов, то сейчас такой договор может заключить организация вне зависимости от расположения. Прием документов в большинство университетов на бюджет продлится по 24 июля. В вузы сельхозпрофиля, Военную академию и Институт пограничной службы – по 26 июля. У тех, кто поступает на платную форму обучения и не сдает вступительные экзамены, документы будут принимать по 8-9 августа, в зависимости от университета.