«Острая стоит задача как по легковым автомобилям, так и по грузовым». Посол Беларуси в России о развитии автопрома

Новости Беларуси. Складывающаяся обстановка в мире требует от наших дипломатов новых ответных действий на политику Запада, заявил министр иностранных дел Владимир Макей в ходе семинара для руководителей загранучреждений Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спектр обсуждаемых вопросов достаточно широк, это не только экономика и торговля. Особое внимание уделят теме импортозамещения в контексте противодействия западным санкциям, а также вариантам решения возникающих проблем в сфере пассажирских, грузовых автомобильных и железнодорожных перевозок.
Владимир Семашко, посол Беларуси в России:
Серьезная проблема возникла в Российской Федерации в автопроме. Очень острая стоит задача как по легковым автомобилям, так и по грузовым, потому что несколько увлеклись тем, что производили автомобили при высоком уровне импорта, импортных комплектующих, при низком уровне локализации. Недавно, не имею права такое рассказывать, но встречались руководители белорусского и российского автопрома, обсуждали серьезно, что нужно сделать, как нужно сделать, чтобы эту проблему решить в ближайшее время.
Во время учебы, которая продлится в течение недели, белорусские дипломаты станут участниками совещания в правительстве, проведут встречи с представителями различных министерств и ведомств, банковских организаций, концернов и предприятий.