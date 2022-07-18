«Острая стоит задача как по легковым автомобилям, так и по грузовым». Посол Беларуси в России о развитии автопрома

Новости Беларуси. Складывающаяся обстановка в мире требует от наших дипломатов новых ответных действий на политику Запада, заявил министр иностранных дел Владимир Макей в ходе семинара для руководителей загранучреждений Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спектр обсуждаемых вопросов достаточно широк, это не только экономика и торговля. Особое внимание уделят теме импортозамещения в контексте противодействия западным санкциям, а также вариантам решения возникающих проблем в сфере пассажирских, грузовых автомобильных и железнодорожных перевозок.