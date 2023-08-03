«В написании участвует почти всё население страны». В НАН рассказали о третьей книге Народной летописи

Вероника Макаревич, корреспондент:

«В девять лет Саша лишился зрения, в правый глаз попал осколок стекла». Строки, которые ранят душу и заставляют сердце биться чаще. К сожалению, эти слова не вымысел писателя, а реальные истории очевидцев Великой Отечественной войны. Отчаянная борьба за справедливость, боль утраты и, наконец, радость Великой Победы. Новое издание Национальной академии наук Беларуси, словно сундук памяти, бережно хранит чувства главных героев самой тяжелой и мучительной драмы, имя которой – война.

Павел Трубчик, заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент:

Начиная с 2020 года, в НАН проводится акция «Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!» У нас в Институте над этим работает Центр военной истории, налажена обратная связь с каждым из участников. Затем мы взаимодействуем, чтобы качество материалов было соответствующим. В третью книгу народной летописи вошли не только документальные материалы из музейных учреждений. Большая часть историй – из семейного семейного архива партизан, подпольщиков и тружеников тыла.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

В написании этой летописи участвует практически все население страны. К нам присылают свои материалы школьники, сельские жители. Все, у кого есть какие-то воспоминания, материалы со времен ВОВ о родственниках, знакомых и близких.