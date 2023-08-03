Снаряжение весит более 20 кг. Водолазы рассказали об особенностях работы
Артем Клева, старший спасатель, водолаз Центра водолазно-спасательной службы РОСН «ЗУБР» МЧС Беларуси:
Перед вами полностью одетый водолаз. У нас происходят тренировочные спуски. Сегодня тема занятия – поиск мелких предметов на глубине. Допустим, поиск ножа.
Спасатели специального отряда «ЗУБР» работают в самых разных условиях: и непрозрачной, и холодной воде. Главное здесь – оперативность и слаженность.
Артем Клева:
Станция все время состоит из трех человек. Обеспечивающий, страхующий и работающий водолазы. По пузырям видим, где он идет. Дает ему сигнал налево – он идет налево. Направо – он идет направо. То есть прочесывает все дно.
Помощниками в погружении, кроме товарищей по спасению, служат ласты, шлем, два вида костюма – для лета и зимы, а также другое специальное снаряжение.
Артем Клева:
Парад, в котором мы погружаемся каждый день для поиска пострадавших, весит около 20-25 килограммов. Манометр, чтобы водолаз видел, сколько ему еще можно находиться на глубине. Октопус – запасная подача воздуха, если потерял либо оборвался основной.
Водолазы выполняют много разной подводной работы, в том числе сварку и резку. К примеру, тех же дамб. Однако основное предназначение – конечно же, спасение. Вопрос оперативности здесь решающий. Потому спасатели в своем деле используют современные средства: быстрые лодки, катеры и машины. Одеваются обычно в пути. Порой вызов поступает прямо во время тренировки. И тут не может не пригодиться так называемая пиранья.
Олег Степук, начальник Центра водолазно-спасательной службы РОСН «ЗУБР» МЧС Беларуси:
Лодка, которая приводится в движение винтом. Винтом таким, как ставится на самолет. Винт толкает лодку вперед. Движется посредством скольжения по поверхности. Это может быть снег, лед, трава. Сегодня это нужный агрегат.
Летний сезон таит опасность. С начала июня в стране утонули 116 человек, из них девять детей. Спасатели всех регионов призывают к бдительности и осторожности при купании.
Олег Степук:
Не купаться в запрещенных местах. Организовывать отдых около спасательных станций. Там вы всегда под присмотром. Естественно, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Любая секунда, отвлеченная от своих детей, приводит к ужасным последствиям. Поэтому дети без присмотра взрослых на водоемах – это страшное дело.
Соблюдайте базовые правила безопасности и помните: помощь всегда рядом.