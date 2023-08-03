Снаряжение весит более 20 кг. Водолазы рассказали об особенностях работы

Артем Клева, старший спасатель, водолаз Центра водолазно-спасательной службы РОСН «ЗУБР» МЧС Беларуси:

Перед вами полностью одетый водолаз. У нас происходят тренировочные спуски. Сегодня тема занятия – поиск мелких предметов на глубине. Допустим, поиск ножа. Спасатели специального отряда «ЗУБР» работают в самых разных условиях: и непрозрачной, и холодной воде. Главное здесь – оперативность и слаженность. Артем Клева:

Станция все время состоит из трех человек. Обеспечивающий, страхующий и работающий водолазы. По пузырям видим, где он идет. Дает ему сигнал налево – он идет налево. Направо – он идет направо. То есть прочесывает все дно.

Помощниками в погружении, кроме товарищей по спасению, служат ласты, шлем, два вида костюма – для лета и зимы, а также другое специальное снаряжение.

Артем Клева:

Парад, в котором мы погружаемся каждый день для поиска пострадавших, весит около 20-25 килограммов. Манометр, чтобы водолаз видел, сколько ему еще можно находиться на глубине. Октопус – запасная подача воздуха, если потерял либо оборвался основной. Водолазы выполняют много разной подводной работы, в том числе сварку и резку. К примеру, тех же дамб. Однако основное предназначение – конечно же, спасение. Вопрос оперативности здесь решающий. Потому спасатели в своем деле используют современные средства: быстрые лодки, катеры и машины. Одеваются обычно в пути. Порой вызов поступает прямо во время тренировки. И тут не может не пригодиться так называемая пиранья.