МЧС запускает акцию «Будь рядом с ребёнком». Детей и родителей обучат правилам безопасности

Наслаждаться милыми видео, где в объектив видеокамер попал забавный зверек, любят все: от мала до велика. Кстати, дети нынче способны и сами обеспечить себя интересным контентом. Как показывает практика, для многих родителей такая занятость ребенка может гарантировать свободу действий на неопределенный промежуток времени. Вот тогда и теряется бдительность. Такая занятость, по мнению многих родителей, – гарант его безопасности, ведь зависать в телефоне за просмотром так называемых Shorts можно бесконечно. Тем не менее родителям необходимо понять самое главное. Телефон не присмотрит за вашим ребенком, и одного вашего звонка, увы, однажды может оказаться недостаточно. Поговорили о детях и о том, что мы, взрослые, можем сделать со своей стороны, чтобы гарантировать им безопасность. МЧС запускает новую информационную кампанию «Будь рядом с ребенком». О ней поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с Еленой Бугаевой, главным специалистом НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Беларуси. В чем суть информационной программы «Будь рядом с ребенком»? Александра Каштанова, ведущая:

Как возникла идея запустить такую информационную программу?

Елена Бугаева, главный специалист НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Беларуси:

В нашей стране ежегодно констатируются случаи гибели и травматизма детей. И зачастую решающим фактором возникновения подобных происшествий является отсутствие контроля со стороны родителей. И чтобы в очередной раз обратить внимание родителей на существующую социальную проблему, МЧС Беларуси запустило новую информационную кампанию, которая называется «Будь рядом с ребенком». И она направлена на предупреждение детской гибели на пожарах и водоемах. Чтобы достигнуть успеха в реализации любого проекта, необходим комплексный подход. И в рамках данной кампании разработан целый бренд-пакет. Окрестности населенных пунктов украсят яркие билборды. Идея создания визуальной части билбордов такова, что нет изображения непосредственно ребенка в опасности. Его роль берет на себя детский смартфон. Именно он оказывается в эпицентре трагедии. Основной посыл: телефон не оставит ребенка без присмотра, в совокупности с данным визуалом позволит обратить внимание родителей и показать результат их беспечности. Также в рамках кампании разработаны листовки. Они обновят информационные стенды в общественных местах и заполнят интернет-пространство, разработана брошюра для родителей, где собраны всевозможные опасности для детей как дома, так и на улице. И, конечно, буклеты станут главным оружием при проведении работниками МЧС мероприятий в местах с массовым пребыванием людей. Юрий Царев, ведущий:

Я думаю, что вы со мной согласитесь: времена меняются, но дети все-таки остаются детьми. Елена Бугаева:

Да, конечно. Я хочу сказать, даже с дошкольного возраста дети начинают экспериментировать, играют с огнем, также могут играя развести костер, условно говоря, в своей квартире, поэтому за ними нужен глаз да глаз.

Александра Каштанова:

Но согласитесь, все равно телефоны как-то парализуют детскую фантазию: дети не гуляют, нигде не веселятся. В основном сидят по квартирам. Летом абсолютно не проводят время на улице. Казаки-разбойники, все это забыто – просто сидение в телефоне. Елена Бугаева:

В рамках нашей кампании будет использоваться одна из следующих форм работ. В местах с массовым пребыванием людей, торговых центрах работники МЧС будут проводить с детьми профилактические беседы, а также интерактивные игры на обучающих площадках. Это одна часть мероприятия. Вторая часть начинается с того момента, когда родителям будет предлагаться дозвониться до своего ребенка в тот момент, когда он увлечен игрой. Получится ли у него это сделать в считаные секунды? Родитель должен понять, что в момент, когда ребенок увлечен игрой, он не всегда не то что не ответит на звонок, но и не среагирует на появление опасностей, которые возможно предотвратить. Как еще мероприятия запланированы? Юрий Царев:

Все верно, я согласен полностью, обеими руками поддерживаю эту акцию. Скажите, но это же не единственное мероприятие, которое сейчас запланировано? Елена Бугаева:

Работники МЧС проведут комплекс мероприятий по предупреждению гибели людей на водоемах и пожарах. На городских пляжах для родителей будет организована полоса препятствий в дни активных купаний. Будет смоделирована искусственная опасность, суть задания в том, чтобы они за считаные минуты вытащили манекен ребенка из воды. Тем самым, чтобы они поняли, каково это – спасать людей, каких усилий это стоит, и сохраняли бдительность. Также на пляжах будут установлены таблички «Детям без родителей купаться запрещено». Те дети, которые не нарушат это правило, получат возможность прокатиться со спасателями МЧС на катере. Такое поведение, когда человек соблюдает определенное правило безопасности и получает за это какой-то приз, закладывает в ассоциативное мышление правило равно приз, что в дальнейшем будет стимулировать обучению детей правилам безопасности и подкреплять их интерес. До какого периода продлится акция? Юрий Царев:

Я считаю, в семейную жизнь нужно вносить такую мотивацию. Пришел вовремя с работы домой – получил приз. Это очень здорово. Скажите, а до какого периода продлится акция?