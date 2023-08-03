В Беларуси 4 августа до +33 градусов: объявлен оранжевый уровень опасности

Синоптики предупреждают о жаре завтра, 4 августа. Высокие температуры в республике сохранятся также и в субботу, 5 августа. В стране объявлен оранжевый уровень опасности: по юго-востоку термометр покажет выше +33.

В пятницу, 4 августа, в ночные и утренние часы в Беларуси ожидаются кратковременные осадки, местами прогнозируются грозы. В отдельных районах возможен туман. Ночью температура составит от 13 до 19 градусов тепла, днем – от 24 до 29 с плюсом. По юго-восточной части воздух прогреется до +33 градусов.

В субботу, 5 августа, температура воздуха по стране составит от 30 до 34 градусов с плюсом. Синоптики предупреждают, что на Гомельщине градусники днем могут показывать цифру выше – плюс 36.