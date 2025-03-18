В Беларуси около 15% школьников курят электронные сигареты – узнали, чем опасно модное увлечение

В Беларуси продолжает расти количество вейперов. Причем наиболее популярны электронные сигареты у детей. Статистика показывает: более 15 % школьников 7-10 классов в нашей стране «парят», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако подобное увлечение далеко не так безопасно, как многие считают. Периодически в больницы попадают подростки после вдыхания паров вейпа. А недавно в Дзержинске была зарегистрирована первая смерть от потребления электронных сигарет – скончалась 16-летняя девушка. Чем опасно модное увлечение – в репортаже Алины Мычко.

Миллионы просмотров в Сети и тысячи комментариев. Это сообщение потрясло всю страну. За кадром – голос сотрудника скорой помощи, бригада которой констатировала смерть несовершеннолетней девушки после использования вейпа. Негативное влияние электронных сигарет на организм человека давно доказано экспертами. В первую очередь страдают органы дыхательной системы и сердце. Вейпы провоцируют ослабление иммунитета, а также когнитивные нарушения. И это только то, о чем мы знаем. Долгосрочные последствия еще не изучены. Для подростков вейп особенно опасен. Он поражает центральную нервную систему растущего организма. То есть напрямую влияет на работу мозга. Тем не менее школьники – основные потребители электронок. Согласно официальной статистике, среди учащихся 9 классов вейп использует каждый пятый.

Некоторые думают, что это типо круто. Сейчас вообще некоторые парят, курят так, чтобы не узнали. И мало кто знает, даже из друзей или одноклассников.

Пробовал, но я бросил. И в компании моих сверстников все почти курят. Продажу электронных сигарет подросткам в Беларуси запрещает закон. При этом почти 80 % рынка одноразок – это нелегальный бизнес. Торгуют в основном через соцсети. Только в феврале правоохранители выявили 55 граждан, которые продавали детям вейпы и жидкости к ним. Сложившаяся ситуация вызывает тревогу – в школах развернута масштабная профилактическая работа.