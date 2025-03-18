Порядка 400 заявок – в Минске проходит национальный финал международного конкурса «Солдатский конверт»

Мотивы, пропитанные национальной гордостью, трагизмом и общей памятью, что не тлеет с годами, а находит продолжение в новых поколениях. «Солдатский конверт» развернули на сцене международного песенного конкурса в Минске. Притом желающих спеть с большой сцены о том, что без преувеличения касается каждой белорусской семьи, в год 80-летия Великой Победы оказалось много как никогда: порядка 400 заявок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Куплеты композиций 45 участников-финалистов национального этапа фестиваля легли на ноты, словно строки в письме неизвестному солдату. Конкурсанты пели о разных, но неразрывно связанных сюжетах: о грузинской девушке, спасшей белорусского разведчика от немцев, 18-летнем солдате, отдавшем жизнь за Родину, девушке, что ждет любимого с поля боя. В репертуаре – стихи, переложенные на музыку, фронтовые и советские песни, а также немало композиций собственного сочинения. Белорусские победители, а это 2 сольных исполнителя и коллектив, представят нашу страну на международном финале конкурса. Он пройдет в мае в Ставрополе накануне Дня Великой Победы.

Ольга Булай, участница национального финала фестиваля-конкурса «Солдатский конверт – 2025»: Песня называется «На веки в памяти», эту композицию написал мой муж. В ней рассказывается история его семьи. Его дед прошел от Москвы до Берлина, вернулся домой, и мы в этой песне передаем историю молодому поколению.

Егор Канн, член жюри национального финала фестиваля-конкурса «Солдатский конверт – 2025»:

Человек должен хорошо петь. Он должен это делать на высоком профессиональном уровне. Этот фестиваль может сравниться с нашим «Славянским базаром». Мы прекрасно видим конкуренцию, разные страны мира. В 2025 году в Ставропольском крае будет не только Россия и Беларусь, добавляются другие страны.

«Солдатский конверт» – фестиваль-долгожитель. В России он проводится уже в 32-й раз. Беларусь присоединилась к конкурсу в 2022 году.