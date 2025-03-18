В Минске прошли торжественные мероприятия по случаю 90-летия со дня рождения митрополита Филарета
«Сегодня образ Филарета выступает символом добра, света и внимательного отношения к окружающим». Таким мнением поделился митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси во время церемонии открытия торжественных мероприятий по случаю 90-летия со дня рождения митрополита Филарета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Духовная деятельность Филарета, первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси всегда была направлена на служение. Поэтому ключевым событием встречи стало подписание плана совместных мероприятий Белорусским государственным университетом и Белорусской православной церковью.
В Год благоустройства студенты будут приводить в порядок воинские захоронения, территории монастырей и храмов, посещать духовно-просветительские выставки-ярмарки. Объединят молодых людей и уже сложившиеся общие традиции: молебны по случаю знаменательных событий, экскурсии по памятным христианским местам, встречи со священнослужителями и научные конференции.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
В сфере высшего образования стоит задача наряду с тем, чтобы подготовить хорошего специалиста, который будет приносить пользу обществу в своей стране, чтобы этот специалист был всесторонне развитый, гармонично развитой личностью. И, конечно, нравственные составляющие жизни будущего специалиста своего дела, они являются очень важными.
Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:
В числе мероприятий, которые мы проводим, во-первых, есть те, которые уже себя зарекомендовали достаточно много лет – это и праздничный молебен к Дню начала учебного года, знаний, который проходит в Свято-духовном кафедральном соборе. Традиция уже набирает силу проведения Пасхального молебна с участием высокопреосвященнейшего Экзарха владыки здесь, на территории вот этого центрального кампуса, назовем это так, Белорусского государственного университета. Это и различного рода научное, научно-образовательное чтение.
Гостей также познакомили с выставкой «Жизнь в вере», которая посвящена светскому и духовному пути митрополита Филарета. Прошла и диалоговая площадка, на которой обсуждали значимый вклад первого предстоятеля Белорусской православной церкви в развитие межконфессиональных и межцерковных связей, а также его роль в популяризации православия как в Беларуси, так и за ее пределами.