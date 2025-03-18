В Минске прошли торжественные мероприятия по случаю 90-летия со дня рождения митрополита Филарета

«Сегодня образ Филарета выступает символом добра, света и внимательного отношения к окружающим». Таким мнением поделился митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси во время церемонии открытия торжественных мероприятий по случаю 90-летия со дня рождения митрополита Филарета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Год благоустройства студенты будут приводить в порядок воинские захоронения, территории монастырей и храмов, посещать духовно-просветительские выставки-ярмарки. Объединят молодых людей и уже сложившиеся общие традиции: молебны по случаю знаменательных событий, экскурсии по памятным христианским местам, встречи со священнослужителями и научные конференции.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: В сфере высшего образования стоит задача наряду с тем, чтобы подготовить хорошего специалиста, который будет приносить пользу обществу в своей стране, чтобы этот специалист был всесторонне развитый, гармонично развитой личностью. И, конечно, нравственные составляющие жизни будущего специалиста своего дела, они являются очень важными.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

В числе мероприятий, которые мы проводим, во-первых, есть те, которые уже себя зарекомендовали достаточно много лет – это и праздничный молебен к Дню начала учебного года, знаний, который проходит в Свято-духовном кафедральном соборе. Традиция уже набирает силу проведения Пасхального молебна с участием высокопреосвященнейшего Экзарха владыки здесь, на территории вот этого центрального кампуса, назовем это так, Белорусского государственного университета. Это и различного рода научное, научно-образовательное чтение.

Гостей также познакомили с выставкой «Жизнь в вере», которая посвящена светскому и духовному пути митрополита Филарета. Прошла и диалоговая площадка, на которой обсуждали значимый вклад первого предстоятеля Белорусской православной церкви в развитие межконфессиональных и межцерковных связей, а также его роль в популяризации православия как в Беларуси, так и за ее пределами.