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В Национальной библиотеке Беларуси состоялось открытие IX Рождественских чтений

23 ноября 2023 16:19
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Новости Беларуси. Духовно-нравственные ценности, сохранение национальной идентичности народа и воспитание подрастающего поколения. Эти и другие темы обсудили на открытии IХ Рождественских чтений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Национальной библиотеке Беларуси состоялось открытие IX Рождественских чтений-1

В этом году форум посвящен связи православия и культуры на белорусских землях. Отдельная тема – взаимодействие системы образования и Церкви. Свои проекты в стенах Национальной библиотеки представило Министерство образования. Также гостям и участникам презентовали 12-томную книжную коллекцию «Русские писатели-классики и православие», изданную Международным фондом духовного единства народов.

В Национальной библиотеке Беларуси состоялось открытие IX Рождественских чтений-4

Валерий Алексеев, руководитель Международного фонда духовного единства народов (Россия):
Книга, которая объясняет смысл жизни. Вы посмотрите, первые книги появились – это книги духоучительные, вероучительные. Ведь первые книги, которые создавались, в себе содержали Священное Писание.

В Национальной библиотеке Беларуси состоялось открытие IX Рождественских чтений-7

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Мы подводим итоги года, что сделано по различным направлениям, и обозначаем лучшие достижения. Вместе с тем привлекаем к работе Рождественских чтений и молодежь. Отдельная секция посвящена как раз работе по молодежному направлению.

В Национальной библиотеке Беларуси состоялось открытие IX Рождественских чтений-10

В рамках форума запланировано проведение конференций и круглых столов. К участию традиционно приглашают служителей церкви, деятелей культуры и педагогов, представителей органов власти и других сфер. Продлятся Рождественские чтения до 21 декабря.

# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Вениамин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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