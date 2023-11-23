Коллектив из Молодечно стал обладателем наград конкурса «Национальная театральная премия»

Обладателями наград республиканского конкурса «Национальная театральная премия» стал коллектив из Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Минский областной драматический театр вернулся с церемонии награждения с двумя титулами.

Оба получили в секции «Театр драмы». Так, актриса Елена Рахмангулова награждена за лучшую женскую роль в спектакле «Валентина». К слову, за работу над этой же постановкой звание лучшего режиссера присудили Валерию Анисенко, художественному руководителю областного драмтеатра.

Елена Рахмангулова, ведущий мастер сцены Минского областного драматического театра Молодечно:

Спектакль о страстях, о жизни, о жизни простых людей, которые страдают, мучаются, влюбляются, делают ошибки. Но самое главное, что несет этот спектакль, это добро, свет и надежду.

Сейчас труппа готовит новый спектакль – «Башни Молодечненского замка». Здесь переплетаются исторические сведения и художественный вымысел.