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Коллектив из Молодечно стал обладателем наград конкурса «Национальная театральная премия»

23 ноября 2023 16:03
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Обладателями наград республиканского конкурса «Национальная театральная премия» стал коллектив из Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Минский областной драматический театр вернулся с церемонии награждения с двумя титулами.

Коллектив из Молодечно стал обладателем наград конкурса «Национальная театральная премия»-1

Оба получили в секции «Театр драмы». Так, актриса Елена Рахмангулова награждена за лучшую женскую роль в спектакле «Валентина». К слову, за работу над этой же постановкой звание лучшего режиссера присудили Валерию Анисенко, художественному руководителю областного драмтеатра.

Коллектив из Молодечно стал обладателем наград конкурса «Национальная театральная премия»-4

Елена Рахмангулова, ведущий мастер сцены Минского областного драматического театра Молодечно:
Спектакль о страстях, о жизни, о жизни простых людей, которые страдают, мучаются, влюбляются, делают ошибки. Но самое главное, что несет этот спектакль, это добро, свет и надежду.

Сейчас труппа готовит новый спектакль – «Башни Молодечненского замка». Здесь переплетаются исторические сведения и художественный вымысел.

Коллектив из Молодечно стал обладателем наград конкурса «Национальная театральная премия»-7

Валерий Анисенко, режиссер-постановщик, художественный руководитель Минского областного драматического театра:
Гэты спектакль па п’есе, якую замовтэатр спецыяльна драматургу Iгару Коневу. Спектакль пра гiсторыю Маладзечна. Праз месяц Маладзечна будзе адзначаць сваю 635 гадавiну з дня ўтварэння. Гэта гiсторыя горада, нашага жыцця, i мы вельмi рады, што ў нас такi матэрыял есць, i з захапленнем рэпеціруем.

Пьеса в увлекательной манере повествует о событиях времен ВКЛ, когда Молодечно был одной из важнейших крепостей княжества.

# Конкурс # общество # Валерий Анисенко # Фотофакт

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