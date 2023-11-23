В центре Дзержинска установили первую зарядную станцию для электромобилей

Новости Беларуси. Инфраструктуру для электромобилей продолжают развивать в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, зарядить экологичное авто теперь можно и в Дзержинске. В центре города установили первую станцию – от одного из предприятий по предоставлению услуг электросвязи.

Чтобы воспользоваться зарядкой, нужно установить мобильное приложение и привязать банковскую карту. Кстати, продумали схему работы и на случай перебоев с электричеством. Станция просто переключится на автономный генератор.

Юрий Филипович : Вещь нужная. Не я один автомобилист, у которого есть электромобиль. Гибрид. Хотелось бы, чтобы их было больше и желательно в спальных районах. Электромобили видны. Я владею электромобилем три года, и за эти три года заряжался на даче или в Минск ездил.

Александр Фурсевич, директор филиала предприятия по предоставлению услуг электросвязи:

Если говорить непосредственно о Минщине, то если к концу прошлого года была построена только одна зарядная станция в Солигорске, то в этом году их уже будет 19. В следующем году планируется удвоение по объемам строительства. Мы видим резкое нарастание пользования, спроса сетью электрозарядных станций, не только в Минске, но и в областных центрах, районных. Поэтому наши планы очень оптимистичны.

Новые экозаправки постепенно появляются во всех уголках области, в том числе в малых городах. Так, недавно зарядные станции для электрокаров появились в Несвиже, Жодино, Слуцке и Молодечно. Работа продолжается.