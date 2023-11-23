«Село – драйвер развития». В Несвиже стартовал республиканский форум сельской молодёжи

Молодежь на селе – один из двигателей многих социально-экономических проектов. Центром активности в АПК должны быть агрогородки с максимально развитой инфраструктурой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Об этом заявили в Несвиже на республиканском форуме сельской молодежи.

Одна из целей большой встречи – формирование кадрового резерва для агропромышленного комплекса страны. Это также обмен опытом в животноводстве, растениеводстве, механизации и других сферах. Самые активные специалисты получили награды от БРСМ и профильного Министерства. Чествовали на форуме и победителей проекта «Молодежь за урожай». Это аграрии Могилевской области. В программе форума также изучение опыта работы гигантов АПК – предприятий и лучших хозяйств.

Евгений Шолковский, механизатор СПК «Колхоз «Родина» Белыничского район а : Хороший комбайн у нас, хорошие зерновые были в этом году. Всего удалось намолотить – более 4 000 насобирали, 4 500 тысячи, если конкретнее.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ: Село – это драйвер развития. И ребята, которые приехали для участия в форуме сельской молодежи, – это представители той золотой молодежи, которая умеет уже с первых своих рабочих дней на селе вникнуть в конкретные проблемы, обеспечить их решением.

Василий Сысоев, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

Создаются совершенно новые условия труда, особенно в животноводческой отрасли. Покупается новая техника, идет строительство жилья. И сегодня каждый молодой специалист на Минщине находится под вниманием.

Не обошлось и без памятной церемонии. Десятки участников форума возложили цветы к братской могиле бойцов Великой Отечественной в городском парке Несвижа.