Новости по тегу #Дмитрий Корзюк

Академия МВД – победитель республиканской игры.
Мероприятие стало продолжением идеологического марафона «110 лет в едином строю», посвященного грядущему юбилею белорусской милиции.
Каждый курсант и лицеист, поклявшийся на верность Беларуси и ее народу, пообещал, что будет достойно учиться и честно служить.
Главная цель конкурса – сформировать новое поколение цифровых амбассадоров, которые могут не только повысить свой уровень знаний, но и научить сверстников, снижая риски онлайн-угроз.
Разработки станут основой для новых республиканских программ безопасности в интернете.
На площадке собрались сотрудники центрального аппарата, ветераны, курсанты, лицеисты и воспитанники военно-патриотических клубов – несколько поколений тех, кто связывает свою жизнь со службой и защитой людей.
В системе МВД важное кадровое обновление. Впервые открыт набор в колледж МВД. Новое учреждение среднего специального образования создано на базе действующего Центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД.
Он основан на базе уже действующего Центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД в Горанях Минского района.
Она объединила десятки интерактивных и познавательных площадок – от фронтового штаба музея МВД до концертов творческих коллективов.
Документ об окончании академии получили более 300 защитников правопорядка. Им присвоили квалификацию – юрист. На церемонию приехали самые близкие люди.
«Сделаем все возможное, чтобы эта память сохранилась, чтобы над нашей землей всегда был мир».
Руководству вручили сертификат на ценные подарки, а сладкие наборы – каждому проживающему.
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