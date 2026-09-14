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Новости по тегу #Дмитрий Корзюк

Церемония закрытия военно-патриотической игры «Зарница» прошла в Горанях
14 сентября 2026 07:10

Церемония закрытия военно-патриотической игры «Зарница» прошла в Горанях

Открытие военно-патриотической игры «Зарница» для воспитанников клубов МВД прошло в Минске
11 сентября 2026 06:48

Открытие военно-патриотической игры «Зарница» для воспитанников клубов МВД прошло в Минске

Курсанты Могилевского института МВД принесли присягу на верность Родине
29 августа 2026 14:21

Курсанты Могилевского института МВД принесли присягу на верность Родине

Цифровая безопасность – рассказываем о республиканском конкурсе для детей «КиберПраво: твой щит в Сети»
19 июня 2026 14:11

Цифровая безопасность – рассказываем о республиканском конкурсе для детей «КиберПраво: твой щит в Сети»

В МВД подвели итоги конкурса «КиберПраво: твой щит в сети»
05 июня 2026 07:19

В МВД подвели итоги конкурса «КиберПраво: твой щит в сети»

В колледже МВД прошло торжественное собрание, посвященное Дню Святителя Георгия Победоносца
06 мая 2026 05:48

В колледже МВД прошло торжественное собрание, посвященное Дню Святителя Георгия Победоносца

Полное погружение в профессию – как будет проходить обучение в колледже МВД?
02 марта 2026 18:36

Полное погружение в профессию – как будет проходить обучение в колледже МВД?

Колледж МВД впервые проведет набор курсантов
02 марта 2026 13:50

Колледж МВД впервые проведет набор курсантов

В Витебске прошла акция МВД «За безопасность – вместе»
14 июля 2025 11:03

В Витебске прошла акция МВД «За безопасность – вместе»

В Минске прошёл торжественный выпуск слушателей Академии МВД
13 июня 2025 12:03

В Минске прошёл торжественный выпуск слушателей Академии МВД

Дмитрий Корзюк на автомотопробеге МВД: своим примером мы показываем, как нужно хранить память
02 мая 2025 19:02

Дмитрий Корзюк на автомотопробеге МВД: своим примером мы показываем, как нужно хранить память

Делегация МВД посетила Несвижский социальный пансионат «Берёзка»
15 января 2025 07:25

Делегация МВД посетила Несвижский социальный пансионат «Берёзка»