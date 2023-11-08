В Чашникском районе разработали комплекс мер по сохранению КРС

Новости Беларуси. Искоренить факты падежа крупного рогатого скота в хозяйствах – требование главы государства. Именно модернизация отрасли приведет к тому, что крупнотоварное производство будет приносить уверенную прибыль. В Чашникском районе уже сейчас в каждом хозяйстве сформировали профилактории для телят, где питание им доставляет «молочное такси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Животноводческие комплексы и фермы в Чашникском районе не пустуют. За девять месяцев здесь надоили 123 тысячи тонн молока.





Валентина Малюченко, заместитель директора сельхозпредприятия «Проземле-Агро»:

Валовый надой на одну корову – 7 700. Сдаем государству молоко 90 % экстра с комплекса, что дает очень хороший бюджет в хозяйство. Всем животным по периодам идет рацион индивидуально. Новотельным обязательно: солома, сено и концентраты.

Этим летом в Чашникском районе из-за затяжной засухи многолетние злаковые травы выгорели и не дали должной зеленой массы. Чтобы компенсировать урон, аграрии посеяли промежуточные культуры – масличную редьку и просо. Это поможет корму не потерять своих питательных свойств. В случае недостатка витаминов или нарушения условий содержания, молодняк переведут в более сильные хозяйства.





Олег Малаховский, первый заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Чашникского районного исполнительного комитета:

В следующем году намерены провести перезалужение одной тысячи гектаров пастбищ и сенокосов, засеять их устойчивыми к капризам погоды люцерной и клевером. Это позволит повысить урожайность сельхозугодий и в течение пяти-шести лет получать корма более высокого класса. Кроме того, вблизи животноводческих помещений намерены выделить под пастбища по 50-60 гектаров земли для выпаса сухостойных коров. Летний моцион будет способствовать их оздоровлению и повышению продуктивности.