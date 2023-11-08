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МАРТ: доля белорусских товаров в магазинах составляет свыше 77%

08 ноября 2023 17:55
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Доля белорусских продовольственных товаров на полках магазинов составляет уже свыше 77 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАРТ: доля белорусских товаров в магазинах составляет свыше 77%-1

Молочная, хлебная, мясная и плодоовощная продукция практически на 100 % отечественного производства. По данным МАРТ, в стране активно идет процесс импортозамещения. В том числе и в продовольственной сфере. Действуют ассортиментные перечни товаров, которые в обязательном порядке должны находиться на полках магазинов, чтобы покупатель мог наряду с зарубежным аналогом приобрести и белорусскую продукцию.

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# Продукты питания # общество # Наталья Надольская # Фотофакт

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