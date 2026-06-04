Перцов: несмотря на развитие цифровых медиа, молодые люди выбирают печатную книгу

Белорусская литература обладает не только богатым прошлым, но и уверенным будущим. В столице завершил работу I Форум молодых литераторов Беларуси. Проект объединил около 50 талантливых прозаиков и поэтов, которые уже заявили о себе в литературной среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня для начинающих авторов открыты специализированные конкурсы и профильные молодежные издания. Министерство информации активно внедряет новые форматы продвижения качественного контента. В планах ведомства – создание современных электронных приложений к традиционным печатным СМИ. Такое решение позволит значительно расширить читательскую аудиторию и привлечь внимание к современной отечественной прозе и поэзии.

Регулярное появление новых имен в литературе подтверждает сохранение преемственности традиций и гарантирует процветание национальной культуры. Беларусь сохраняет статус одной из самых читающих наций и удерживает лидирующие позиции в Европе и СНГ по количеству изданных книг на душу населения.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Несмотря на всевозможные факторы конкуренции за внимание человека, на огромный рынок цифровых медиа, социальных сетей, лонгридов в классическом интернете, даже на возможность прочитать или послушать ту или иную книгу в соответствующих приложениях, молодые люди, да и не только молодые, выбирают печатную книгу. И то, что у нас каждый год появляются молодые литераторы, молодые писатели и молодые поэты, говорит о том, что эта традиция сохраняется.

Молодым литераторам на Форуме в Минске напомнили о востребованности сценариев к фильмам и сериалам. Отечественная киноиндустрия остро нуждается в свежих идеях, сильных сюжетах и новых именах. И возможно, они среди участников форума.