Александр Турчин: буквально за два месяца открыли в области 5 лабораторий по анализу тестов на коронавирус. Это тоже очень важно

Разговор в студии в большей степени касался столицы и пристоличного региона. Естественно, ситуация на контроле у руководителей. В частности, губернатора Минской области наши корреспонденты застали в Воложине, где он посещал райбольницу.

Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Мы за это время, буквально за два месяца открыли у себя в области 5 лабораторий по анализу тестов на коронавирус. Понимаете, это тоже очень важно. Когда есть быстрый результат, когда принимаются оперативные решения, которые позволяют избежать больших негативных последствий.

Сейчас огромное количество наших медиков находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. Какую поддержку им оказывает регион?

Александр Турчин:

Например, Воложин. Мы буквально в мой прошлый приезд приняли здесь оперативное решение: комфортные условия работы для врачей и для пациентов, которые здесь находятся. Что я имею в виду. Это, прежде всего, качественное оборудование. Президент нам в начале года согласовал 20 миллионов – спасибо ему – на покупку оборудования. Мы дальше продолжаем это делать. Уже сегодня есть ясность, что нам надо купить в течение ближайших лет для того, чтобы сегодня в таких районных больницах мы могли максимально диагностировать и лечить людей. И вот здесь миллион область найдет – мы отремонтируем в течение этого года хирургическое отделение Воложинской центральной районной больницы. В принципе, у нас есть видение по каждой районной больнице.