Свободная планировка, панорамные окна, просторные лоджии. Как стать собственником квартиры от Dana Holdings

Новости Беларуси. Новые дома – новые возможности для покупки жилья. Элитная недвижимость сейчас доступна практически каждой семье, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Речь о выгодных условиях рассрочки. Застройщик, который возводит самые знаковые комплексы Минска, ускоряет темпы и объемы строительства, привлекая новые подрядные организации.

Недавно на полгода раньше установленных сроков были сданы дома в комплексе «Маяк Минска», активно растет «Минск Мир», серьезный рабочий ритм взят и в комплексе «Парк Челюскинцев». Новый дом в самом экологичном районе столицы – это премиальное жилье в самом центре минской природы. Подробнее о новостройках и о том, как можно стать собственником заветной квартиры премиум-класса, – в нашем репортаже.

Жить в центре города необязательно означает в каменных джунглях. Вот такой невероятный вид на сосновый бор открывается из квартир дома, что буквально в нескольких шагах от парка. И так будет всегда, ведь строительство здесь больше вестись не будет. Эта высотка уже сдана, осталось дождаться старта продаж. Застройщик сам инвестировал средства в строительство, не прибегая к долевому участию покупателей. По планировке квартиры похожи на дом № 2 этого же комплекса. Но если второй самый близкий к проспекту Независимости, то этот – у самого парка.

Это премиум. Жилое пространство комфорт-класса европейского уровня. Именно так с помощью современных архитектурных и технологических решений создавалось здание. Свободная планировка, панорамные окна в пол, лоджии. Бонус для жильцов второго этажа – приватные открытые террасы. На первом этаже здания паркинг, а над ним разместятся зеленые зоны для отдыха и детские игровые площадки. Эта территория закрыта и полностью безопасна, с надежным ограждением и без доступа посторонних. Новые стандарты жилья в каждой мелочи.

Квартиры в комплексе приобрести можно в двух домах – № 1 и 2. Первый сдадут в начале 2021 года. Его отличает эксплуатируемая крыша и теплый подземный паркинг, куда можно будет спуститься прямо на лифте. И прямо в здании – встроенный двухэтажный детский сад на 90 мест с собственной территорией.

А первые два этажа – это многочисленные коммерческие помещения: магазинчики, кафе, салоны сферы услуг с выходом прямо на проспект Независимости. Жителям «Парка Челюскинцев» будет очень удобно. Второй дом тоже со всеми атрибутами премиум-класса, сдается уже через полгода.

В одной станции метро от «Парка Челюскинцев» уже полюбившийся минчанам комплекс «Маяк Минска». Он возведен по принципу «город в городе». Активное строительство завершено, и тут уже успела развиться прекрасная инфраструктура. Застройщик предлагает квартиры в трех готовых домах с живописными названиями: «Микеланджело», «Гоген» и «Рафаэль». Квартиры в этих престижных комплексах доступны семьям с постоянным доходом, ведь застройщик инвестирует огромные деньги, чтобы предложить покупателям наиболее выгодные финансовые инструменты.

Мне очень нравится тот вариант, когда прямо рядом с моим домом будет находиться парк, где можно будет прогуляться, встретиться с друзьями. Поэтому хотелось бы посмотреть вариант там.

Сейчас действует уникальное предложение: квартиры здесь можно купить в рассрочку на 100 месяцев и без первого взноса! Продолжительность рассрочки по просьбам покупателей увеличили вдвое. Нет процентов, не нужны справки и поручители. И самое важное – покупка возможна даже без первоначального взноса. По сути, первым взносом в стоимость квартиры станет первый ежемесячный платеж – их останется уже 99. Покупатель может сам выбрать условия рассрочки. Дело за оформлением, и ключи от вашей новой квартиры у вас в руках.

Для тех, кто мечтает о собственном жилье, но тратит деньги на арендное, сейчас есть возможность не просто приобрести квартиру, но и самостоятельно выбрать наиболее выгодные условия. Можно покупать без первого взноса, но если средства позволяют, при покупке в рассрочку выплатить от 30 % стоимости квартиры, это дает «Платежные каникулы» на полгода. А при покупке квартиры онлайн экономия составит 4000 рублей.