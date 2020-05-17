От легендарного советского самосвала до электробуса и автомобиля в маске. Чем удивил МАЗ на выставке к 75-летию Победы

Новости Беларуси. Минский автомобильный завод на неделе показал свои передовые автомобили: от легендарного советского самосвала до недавно презентованного электробуса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Выставка проходила рядом с проходной МАЗа и была приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также работники завода не забыли о тех, кто сейчас на передовой – врачах. Поэтому символично, что один из автомобилей был в медицинской маске с хэштегом «спасибо». Подробнее об акции и о том, какие машины были представлены выставке, расскажет Екатерина Лихошапко.

9 августа 1944 года. Госкомитет обороны постановляет: организовать в освобожденном Минске автосборочный завод. Первые пять самосвалов под маркой МАЗ сошли с конвейера к Октябрьской революции – 7 ноября 1947 года. Эта легендарная машина помогала восстанавливать народное хозяйство в послевоенное время. «МАЗ уже на первых порах наладил выпуск защитных масок». Глава Заводского района рассказал, как перестроили работу на предприятиях

Мы оба знали про маршрут,

Что этот МАЗ на стройке ждут.

А наше дело — сел, поехал. Ночь, полночь... Еще одна культовая модель Минского автозавода была воспета в песне Владимира Высоцкого – МАЗ-500. В отличие от предшественника машина имела бескапотную компоновку. Это позволило снизить вес автомобиля и увеличить длину грузовой платформы. МАЗ-500 отправляли в Польшу, Болгарию, Румынию, Чехословакию, а также в другие уголки земли на стройки коммунизма: на Кубу, в Судан, Китай.

Эти легендарные машины и новейшие разработки были представлены на неделе. Такой своеобразной акцией представители МАЗа поблагодарили всех, кто защищал нашу Родину 75 лет назад.

Владимир Янушко, заместитель коммерческого директора – директор по маркетингу:

Мы говорим спасибо ветеранам, говорим спасибо за Победу, которую они добыли в 1945 году. И мы говорим о том, что мы сделали, что сделал завод за эти 75 лет после Победы. Производство масок для сотрудников, медсанчасть и обработка: как МАЗ работает во время коронавируса

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:

МАЗ начал свое производство как раз таки с капотного грузовика – МАЗ-200. И сегодня мы очень благодарны нашим дедушкам. Оба деда у меня воевали, один из них на танке въезжал в Берлин даже. Поэтому мы на самом деле очень благодарны, что сегодня тот спортивный сленг, на котором мы называем наш спортивный грузовик боевым, выглядит вот так, а никак иначе. Без пушек, без установки «Град», а это спортивный грузовик. И за то мы благодарны нашим дедам.

МАЗ сегодня – это уже более 2 миллионов единиц техники, в том числе прицепных средств. Вся линейка включает в себя более 500 моделей и модификаций. На выставке вблизи проходной завода были представлены только некоторые образцы: низкопольный автобус МАЗ-303, электробус 303Е10, построенный на базе этого же автобуса. Опускается вниз, выдвигает пандус, есть USB-порты для гаджетов. Что ещё может первый электробус МАЗ? Автокран, который сможет поднимать до 32 тонн, самосвалы с разной грузоподъемностью, седельный тягач, микроавтобус. А также инновационный мусоровоз, который, в отличие от своих аналогов, практически не шумит и не дымит, а в атмосферу поступает в 10 раз меньше угарного газа.

Владимир Янушко:

Здесь представлены только те основные образцы техники, которую мы разрабатываем и производим, в том числе и доводили и работали в этот период, когда была уже объявлена пандемия. Завод работает и продолжает работать. И мы этим самым тоже говорим о том, что мы сделали вот за этот период – с января по май этого года. Здесь представлены основные модели, которые именно в этот период были доведены или завершены испытания и завершена подготовка к серийному производству. Вот эти машины мы сегодня показываем.

МАЗ, безусловно, гордится своей техникой, а еще одной из самых сильных команд по ралли-рейдам – «МАЗ-СПОРТавто». Им в этом году 10 лет. За время существования команда смогла построить шесть спортивных грузовиков. Два из них были представлены на выставке – это бескапотник, который разгоняется до 100 км/ч за 9,5 секунд (на этой машине в 2018-м на «Дакаре» наш экипаж взял серебро), и капотный МАЗ, который впервые принял участие в самом престижном ралли и уже стал бронзовым призером. «МАЗ, как обычно, не подвёл». Как сработала на «Дакаре-2020» коробка-автомат и зачем грузовик сделали капотным К слову, в апреле «МАЗ-СПОРТавто» презентовали уже второй капотный МАЗ подобного типа.

Сергей Вязович:

Амбиции у нас всегда одни и те же – это выиграть, чтобы грузовик МАЗ взошел на пьедестал. У нас для этого сегодня практически все есть, осталось немножко везения. У нас выравниваются составы. Алексей Вишневский набирает ход. Он получит новую технику в свое распоряжение, новым грузовиком будет управлять именно он. Поэтому мы идем к тому, чтобы у нас был ровный состав, все были примерно с одинаковой скоростью. Это очень важно для командного результата. Мы работаем на то, чтобы грузовики наши заняли желательно, конечно, все первые три места на пьедестале почета. Но когда это сбудется? Нам еще очень много работы предстоит.