Настоящая жара. Синоптик рассказала о погоде в Беларуси в середине июня

Ну а чего ждать в Беларуси дальше?

Температура воды в реках и водоемах составляет +18 – +23 °C. В связи с установившейся теплой и сухой погодой увеличивается и класс пожароопасности. Будьте внимательны, собираясь на природу, – во многих районах уже действуют запреты и ограничения на посещение лесов.

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета Минприроды:

В конце центральной июньской недели западноевропейский антициклон принес изнуряющую жаркую погоду. И 21 июня, в понедельник, жаркая погода сохранится. Существенных осадков не предполагается, и ночная температура прогнозируется в пределах +15 – +20 °C, а днем и вовсе +28 – +33 °C.

До конца рабочей недели сохранится аномально жаркая погода. При поступлении более влажной воздушной массы с Черного моря в отдельных районах соберутся кратковременные дожди, прогремят грозы. Такой температурный режим на 7-8 градусов выше климатической нормы.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.