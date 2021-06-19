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Настоящая жара. Синоптик рассказала о погоде в Беларуси в середине июня

19 июня 2021 19:39
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Настоящая жара пришла в Беларусь. Теплую солнечную погоду принес антициклон Zoe, рассказали в программе «Плюс-минус».

Настоящая жара. Синоптик рассказала о погоде в Беларуси в середине июня-1

Температура воды в реках и водоемах составляет +18 – +23 °C. В связи с установившейся теплой и сухой погодой увеличивается и класс пожароопасности. Будьте внимательны, собираясь на природу, – во многих районах уже действуют запреты и ограничения на посещение лесов.

Ну а чего ждать в Беларуси дальше?

Настоящая жара. Синоптик рассказала о погоде в Беларуси в середине июня-4

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета Минприроды:
В конце центральной июньской недели западноевропейский антициклон принес изнуряющую жаркую погоду. И 21 июня, в понедельник, жаркая погода сохранится. Существенных осадков не предполагается, и ночная температура прогнозируется в пределах +15 – +20 °C, а днем и вовсе +28 – +33 °C.

До конца рабочей недели сохранится аномально жаркая погода. При поступлении более влажной воздушной массы с Черного моря в отдельных районах соберутся кратковременные дожди, прогремят грозы. Такой температурный режим на 7-8 градусов выше климатической нормы.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

Настоящая жара. Синоптик рассказала о погоде в Беларуси в середине июня-7

Настоящая жара. Синоптик рассказала о погоде в Беларуси в середине июня-9

Настоящая жара. Синоптик рассказала о погоде в Беларуси в середине июня-11

Настоящая жара. Синоптик рассказала о погоде в Беларуси в середине июня-13

Настоящая жара. Синоптик рассказала о погоде в Беларуси в середине июня-15

Настоящая жара. Синоптик рассказала о погоде в Беларуси в середине июня-17

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Ольга Федотова # Фотофакт

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