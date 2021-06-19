О чём говорит гусиный клин в июне? Вспоминаем старые приметы

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус» .

21 июня. Если в этот день выпала роса – даже в сухое лето урожай будет большим. Если в грозу гром раскатывается по небу – непогода будет долгой. Высокие облака утром обещают ливень, а если к полудню роса на траве не спала – дождя не будет.

22 июня. В народе считалось, что лето начиналось именно в этот день, наступала очень теплая постоянная погода. Если пчелы от тучи не прячутся – значит, дождя не будет. А вот если стрижи и ласточки летают близко к земле – к скорому дождю. В этот день можно было высаживать позднюю рассаду.

Настоящая жара. Синоптик рассказала о погоде в Беларуси в середине июня

24 июня. Если клин гусей летит против ветра – нужно ждать сырой погоды. С утра пчелы жужжат и сидят в улье, не летят в поле – к дождю.