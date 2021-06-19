Прямой эфир

О чём говорит гусиный клин в июне? Вспоминаем старые приметы

19 июня 2021 19:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».

О чём говорит гусиный клин в июне? Вспоминаем старые приметы-1

21 июня. Если в этот день выпала роса – даже в сухое лето урожай будет большим. Если в грозу гром раскатывается по небу – непогода будет долгой. Высокие облака утром обещают ливень, а если к полудню роса на траве не спала – дождя не будет.

О чём говорит гусиный клин в июне? Вспоминаем старые приметы-4

22 июня. В народе считалось, что лето начиналось именно в этот день, наступала очень теплая постоянная погода. Если пчелы от тучи не прячутся – значит, дождя не будет. А вот если стрижи и ласточки летают близко к земле – к скорому дождю. В этот день можно было высаживать позднюю рассаду.

Настоящая жара. Синоптик рассказала о погоде в Беларуси в середине июня 

24 июня. Если клин гусей летит против ветра – нужно ждать сырой погоды. С утра пчелы жужжат и сидят в улье, не летят в поле – к дождю.

О чём говорит гусиный клин в июне? Вспоминаем старые приметы-7

25 июня. Петр Солнцеворот – солнце укорачивает свой ход, дни становятся короче, а ночи – длиннее. На Петра наблюдали приметы погоды. Если в этот день было ясно – считали, что покос будет успешным, а если шел дождь – ждали ненастья и во время сенокоса.

# Погода # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Настоящая жара. Синоптик рассказала о погоде в Беларуси в середине июня
19 июня 2021 19:39

Настоящая жара. Синоптик рассказала о погоде в Беларуси в середине июня

«Мы научились, мы всё освоили». Что рассказал врач второй детской больницы Минска Александру Лукашенко?
19 июня 2021 19:22

«Мы научились, мы всё освоили». Что рассказал врач второй детской больницы Минска Александру Лукашенко?

«Ты уже себя лучше чувствуешь? Дай мне лапку». Александр Лукашенко пообщался с пациентами детской больницы
19 июня 2021 19:17

«Ты уже себя лучше чувствуешь? Дай мне лапку». Александр Лукашенко пообщался с пациентами детской больницы