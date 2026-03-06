В Москве обсудили развитие совместных туристических проектов Беларуси и России

Беларусь и Россия планируют активнее развивать совместные туристические проекты. Перспективы сотрудничества обсудили посол Беларуси в России Юрий Селиверстов и губернатор Смоленской области Василий Анохин на встрече в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смоленская область остается одним из ключевых партнеров Беларуси среди российских регионов. По итогам 2025 года товарооборот вырос на 8 % и приблизился к 3,5 млрд долларов. На этом фоне стороны намерены расширять взаимодействие, в том числе в сфере туризма. Одним из перспективных направлений станет создание туристического информационного центра Союзного государства в Смоленске. Ожидается, что центр поможет формировать единые туристические программы и привлечет больше путешественников как из двух стран, так и из-за рубежа.

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России: Мы должны использовать свой туристический потенциал, у нас поставлены президентами наших стран задачи по увеличению вклада в ВВП туристической отрасли, и надо сказать, что это не только вопросы экономики, но это и вопросы удобства для наших граждан.

Василий Анохин, губернатор Смоленской области России:

Туристско-информационный центр должен такой стать точкой притяжения в первую очередь для организации совместных туристических направлений и сформировать таким образом трансграничные туристические маршруты. Этому будет как раз способствовать также серьезное решение по запуску бесшовного железнодорожного сообщения между Смоленском-Витебском и Смоленском-Оршей.

Создание туристического центра запланировано на 2026-2027 годы. Он станет частью инфраструктуры Союзного государства и позволит развивать трансграничные маршруты, которые объединят Смоленскую, Витебскую и Могилевскую области, а также Минск и другие города.