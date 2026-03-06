Новый импульс для тракторостроения – как Хойникский завод гидроаппаратуры стал важным звеном МТЗ
Инициатива «Один район – один проект» доказала: у белорусской глубинки есть не только богатая история, но и уверенное будущее.
За пять лет своего существования она стала полноценным механизмом возрождения малых городов. Причем проекты выбирают под специализацию каждого региона: где-то делают ставку на лесопереработку, где-то – на агропромышленный комплекс или машиностроение.
Один из ярких примеров такого перерождения – Хойникский завод гидроаппаратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприятие с полувековой историей не просто модернизировали, а превратили в важное звено для холдинга МТЗ.
Как давние традиции и новые станки работают на экономику региона – в репортаже Анны Корольчук.
Более 10 видов новых изделий, узлов и деталей для производства тракторов начали выпускать на заводе гидроаппаратуры в Хойниках. Предприятие с полувековой историей получило новый импульс к развитию благодаря инициативе «Один район-один проект». К реализации приступили в 2021 году.
Василий Смальцер, директор Хойникского завода гидроаппаратуры:
Общая сумма инвестпроекта – 3,4 миллиона. Фактически мы инвестпроект выполнили 3,9 миллиона. Закупили 7 новых единиц оборудования, оно загружено, работаем сегодня в 3 смены и выполняем всю программу, которую поручил нам главой государства.
Освоение новой техники с числовым программным управлением доверили самым опытным «станочникам». Виктор Демиденко этой профессии и заводу посвятил более 40 лет – ему есть с чем сравнивать. Современное оборудование в разы точнее и производительнее.
Виктор Демиденко, оператор станков с ЧПУ Хойникского завода гидроаппаратуры:
Быстрее в обработке, можно быстрее детали делать, разные детали. Операций много можно выполнять, станки хорошие .
С новыми технологическими возможностями ассортимент продукции завода расширился до сотни наименований – изделия поставляют в Мозырь, Гомель и Минск, на предприятия холдинга МТЗ. Особым спросом сейчас пользуются детали для энергонасыщенных тракторов.
Подробности в видео.