Новый импульс для тракторостроения – как Хойникский завод гидроаппаратуры стал важным звеном МТЗ

Инициатива «Один район – один проект» доказала: у белорусской глубинки есть не только богатая история, но и уверенное будущее.

За пять лет своего существования она стала полноценным механизмом возрождения малых городов. Причем проекты выбирают под специализацию каждого региона: где-то делают ставку на лесопереработку, где-то – на агропромышленный комплекс или машиностроение.

Один из ярких примеров такого перерождения – Хойникский завод гидроаппаратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприятие с полувековой историей не просто модернизировали, а превратили в важное звено для холдинга МТЗ.