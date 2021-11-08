Загорелась ёмкость с 8000 тонн бензина. Как ликвидировать пожар на нефтебазе, показали спасатели

Новости Беларуси. В Дзержинском районе спасатели провели масштабные учения. На этот раз площадкой стала фанипольская нефтебаза, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По легенде здесь произошло возгорание резервуара емкостью почти 8 тысяч тонн бензина. Для ликвидации пожара работники МЧС использовали самые передовые технологии. Задействовали 16 единиц техники и более 50 спасателей.

Юлия Прима, корреспондент:

Отточить мастерство и подготовиться к любой нештатной ситуации. Работники МЧС всегда начеку. Вот и сегодня на территории одного из предприятий Дзержинского района прошли специальные учения. Кстати, объект выбран неслучайно.