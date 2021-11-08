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Загорелась ёмкость с 8000 тонн бензина. Как ликвидировать пожар на нефтебазе, показали спасатели

08 ноября 2021 14:23
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Новости Беларуси. В Дзержинском районе спасатели провели масштабные учения. На этот раз площадкой стала фанипольская нефтебаза, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Загорелась ёмкость с 8000 тонн бензина. Как ликвидировать пожар на нефтебазе, показали спасатели-1

По легенде здесь произошло возгорание резервуара емкостью почти 8 тысяч тонн бензина. Для ликвидации пожара работники МЧС использовали самые передовые технологии. Задействовали 16 единиц техники и более 50 спасателей.  

Загорелась ёмкость с 8000 тонн бензина. Как ликвидировать пожар на нефтебазе, показали спасатели-4

Юлия Прима, корреспондент:
Отточить мастерство и подготовиться к любой нештатной ситуации. Работники МЧС всегда начеку. Вот и сегодня на территории одного из предприятий Дзержинского района прошли специальные учения. Кстати, объект выбран неслучайно.  

Загорелась ёмкость с 8000 тонн бензина. Как ликвидировать пожар на нефтебазе, показали спасатели-7

Площадкой для учений стала территория нефтебазы в Фаниполе. С реальным пожаром здесь пришлось бороться 24 года назад. Тогда произошло возгорание бензина в резервуаре. Взрыва спасатели не допустили, остановили пламя. Никто не пострадал.  

Подробности в видеоматериале.  

# МЧС Беларуси # общество # Юлия Прима # Фотофакт

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