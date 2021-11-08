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В Молодечно открыли детский сад и начальную школу в одном здании

08 ноября 2021 11:53
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Новости Беларуси. Важное открытие сегодня, 8 ноября, в Молодечно. В городе начинает работу новый учебно-педагогический комплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Молодечно открыли детский сад и начальную школу в одном здании-1

Проект уникальный: он совмещает детский сад и начальную школу и позволит обеспечить местами маленьких жителей быстро растущего микрорайона Восточный, а также близлежащих домов.  

В Молодечно открыли детский сад и начальную школу в одном здании-4

Комплекс рассчитан на 150 дошколят и более 300 учащихся младших классов. Материально-техническая база на уровне. Есть своя библиотека, компьютерный класс, музыкальный и спортивный залы, а также бассейн. Будет работать театральная студия с гримеркой, лаборатория открытий, секции шахмат и шашек, а также творческие мастерские. При необходимости малыши смогут посещать пункт коррекционно-педагогической помощи и кабинет педагога-психолога. Позаботились и о комфортных прогулках. Комплекс располагает современными игровыми площадками. Есть и стадион.  

В Молодечно открыли детский сад и начальную школу в одном здании-7

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
К «Дожинкам» первые дома были построены, сегодня здесь проживает 4 700 человек. Тысяча с лишним детей. Поэтому, конечно, очень востребованное учреждение. Я думаю, что оно в ближайшее время будет заполнено, скажем так, в полном объеме. Материально-техническая база на мой взгляд оптимальна к тем задачам, к тем современным требованиям, которые сегодня есть и у детей самих, и у родителей.  

В Молодечно открыли детский сад и начальную школу в одном здании-10

До конца 2021 года в Минской области планируют открыть еще один детский сад – в агрогородке Колодищи. Его строительство уже завершается.  

# Школы в Беларуси # общество # Александр Турчин # Фотофакт

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