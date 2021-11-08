В Молодечно открыли детский сад и начальную школу в одном здании

Новости Беларуси. Важное открытие сегодня, 8 ноября, в Молодечно. В городе начинает работу новый учебно-педагогический комплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект уникальный: он совмещает детский сад и начальную школу и позволит обеспечить местами маленьких жителей быстро растущего микрорайона Восточный, а также близлежащих домов.

Комплекс рассчитан на 150 дошколят и более 300 учащихся младших классов. Материально-техническая база на уровне. Есть своя библиотека, компьютерный класс, музыкальный и спортивный залы, а также бассейн. Будет работать театральная студия с гримеркой, лаборатория открытий, секции шахмат и шашек, а также творческие мастерские. При необходимости малыши смогут посещать пункт коррекционно-педагогической помощи и кабинет педагога-психолога. Позаботились и о комфортных прогулках. Комплекс располагает современными игровыми площадками. Есть и стадион.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

К «Дожинкам» первые дома были построены, сегодня здесь проживает 4 700 человек. Тысяча с лишним детей. Поэтому, конечно, очень востребованное учреждение. Я думаю, что оно в ближайшее время будет заполнено, скажем так, в полном объеме. Материально-техническая база на мой взгляд оптимальна к тем задачам, к тем современным требованиям, которые сегодня есть и у детей самих, и у родителей.