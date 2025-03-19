Тезисы Лукашенко в Совфеде обозначают политический вектор, по которому Беларусь продолжит своё развитие – Дзиодзина

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

В скором времени станет известна дата инаугурации Александра Лукашенко после переизбрания. Фактически это означает то, что политический курс по своим ключевым тезисам останется прежним и что в очередной раз белорусы отдали предпочтение в пользу стабильности. Президент же со своей стороны продолжает жить в привычном режиме: совершает деловые поездки, проводит переговоры, делает обращение через СМИ.

14 марта по ходу официального визита в Россию Александр Лукашенко принимал участие в пленарном заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. И те тезисы, которые озвучивал Президент во время своего обращения, по факту обозначают тот политический вектор, по которому Беларусь продолжит свое развитие и в ближайшие годы его президентства.

Ключевой вопрос Александр Лукашенко сформулировал в самом начале своего обращения к аудитории: «Выборы Президента страны дают ответ на вопрос – с кем мы идем и куда. С кем идти, белорусы определись, как и с тем, что общая атмосфера в стране, которая так или иначе связана с политикой Президента, народу близка».

С учетом того, что рабочий визит Александра Лукашенко совершался в Российскую Федерацию, следующим тезисом выступления главы государства оказался вопрос углубления интеграции Беларуси с Россией. И если посмотреть на динамику отношений наших стран, то становятся очевидными те возможности, что открываются в кооперации Беларуси с Россией. В данном случае речь идет об углубленном развитии торгово-экономических, логистических взаимосвязей, взаимовыгодное сотрудничество в сфере промышленности и производства технического оборудования.