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Тезисы Лукашенко в Совфеде обозначают политический вектор, по которому Беларусь продолжит своё развитие – Дзиодзина

19 марта 2025 12:03
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Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Тезисы Лукашенко в Совфеде обозначают политический вектор, по которому Беларусь продолжит своё развитие – Дзиодзина-1

Алена Дзиодзина, психолог: 
В скором времени станет известна дата инаугурации Александра Лукашенко после переизбрания. Фактически это означает то, что политический курс по своим ключевым тезисам останется прежним и что в очередной раз белорусы отдали предпочтение в пользу стабильности. Президент же со своей стороны продолжает жить в привычном режиме: совершает деловые поездки, проводит переговоры, делает обращение через СМИ. 

14 марта по ходу официального визита в Россию Александр Лукашенко принимал участие в пленарном заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. И те тезисы, которые озвучивал Президент во время своего обращения, по факту обозначают тот политический вектор, по которому Беларусь продолжит свое развитие и в ближайшие годы его президентства. 

Ключевой вопрос Александр Лукашенко сформулировал в самом начале своего обращения к аудитории: «Выборы Президента страны дают ответ на вопрос – с кем мы идем и куда. С кем идти, белорусы определись, как и с тем, что общая атмосфера в стране, которая так или иначе связана с политикой Президента, народу близка». 

С учетом того, что рабочий визит Александра Лукашенко совершался в Российскую Федерацию, следующим тезисом выступления главы государства оказался вопрос углубления интеграции Беларуси с Россией. И если посмотреть на динамику отношений наших стран, то становятся очевидными те возможности, что открываются в кооперации Беларуси с Россией. В данном случае речь идет об углубленном развитии торгово-экономических, логистических взаимосвязей, взаимовыгодное сотрудничество в сфере промышленности и производства технического оборудования. 

Тезисы Лукашенко в Совфеде обозначают политический вектор, по которому Беларусь продолжит своё развитие – Дзиодзина-3

Алена Дзиодзина:
Точно так же не стоит забывать и том, что углубленные союзнические отношения предполагают поддержку друг друга по безопасности, что в условиях передела мира и полыхающих войн особенно важно. 

«Плохо человеку, когда он один. Горе одному, один не воин – каждый дюжий ему господин», – вспоминает строки из Маяковского Президент, чем символично обозначает свой подход к внешней политике, ведь в соответствии схожим принципам он и правда склонен выстраивать отношения с другими странами. 

Не менее дружественно развиваются отношения Беларуси в составе таких организаций как БРИКС, ШОС, ЕАЭС. Расширяются взаимовыгодные контакты со странами вне данных организаций. В перспективе подобный подход означает для Беларуси возможность множества альтернативных путей для развития, несмотря на попытки западных санкций продавить наш политический курс под себя. 

# Авторская журналистика на СТВ # Алена Дзиодзина

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