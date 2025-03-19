В Минске стартовал патриотический форум молодёжи Союзного государства
Соглашения о сотрудничестве в области молодежной политики 19 марта подписал Белгосуниверситет с университетами Курска и Омска России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония состоялась после официального открытия патриотического форума молодежи Союзного государства. Он проводится второй раз и приурочен к 80-летию Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками.
Форум объединил студентов БГУ и представителей 20 российских вузов. Для молодых людей это возможность познакомиться с единомышленниками, которые ценят дружбу двух стран и уважают их историю.
Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:
Мы сегодня обсуждали с коллегами-ректорами не только патриотическое воспитание молодежи, но и научные контакты, потому что жизнь продолжается и нам нужно вовлекать активно молодежь во все проявления этой жизни.
Мария Ерохина, студентка Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина (Россия):
Я считаю, что для молодежи это очень важно, потому что это наша история, мы должны ее знать, должны гордиться нашими воинами, нашими солдатами.
Форум продлится три дня. Принимающая сторона позаботилась о том, чтобы каждый день был насыщен полезными мероприятиями. В программе – посещение мемориального комплекса «Хатынь», просмотр и обсуждение документальных фильмов, различные дискуссии.
Александра Горбачик, cекретарь первичной организации ОО «БРСМ» с правами районного комитета БГУ:
Будет много встреч с ветеранами, много диалоговых площадок, на которых можно будет всеобъемлюще обсудить все вопросы, связанные с Победой в Великой Отечественной войне. Будут проходить очень важные открытые диалоги, в том числе конкурсы и конкурсы видеороликов, которые будут оценивать жюри. Нам участники предварительно их отсылали, поэтому в конце самого мероприятия будут подведены итоги.
По итогам работы молодежь Союзного государства примет декларацию о важности сохранения правды и памяти о великом подвиге народов СССР. Документ отражает весомый вклад Беларуси и России в Победу над немецко-фашистскими захватчиками, отвергает попытки фальсификации истории войны, осуждает насилие и экстремизм.