В Минске стартовал патриотический форум молодёжи Союзного государства

Соглашения о сотрудничестве в области молодежной политики 19 марта подписал Белгосуниверситет с университетами Курска и Омска России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония состоялась после официального открытия патриотического форума молодежи Союзного государства. Он проводится второй раз и приурочен к 80-летию Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками.

Форум объединил студентов БГУ и представителей 20 российских вузов. Для молодых людей это возможность познакомиться с единомышленниками, которые ценят дружбу двух стран и уважают их историю. Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Мы сегодня обсуждали с коллегами-ректорами не только патриотическое воспитание молодежи, но и научные контакты, потому что жизнь продолжается и нам нужно вовлекать активно молодежь во все проявления этой жизни.

Мария Ерохина, студентка Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина (Россия):

Я считаю, что для молодежи это очень важно, потому что это наша история, мы должны ее знать, должны гордиться нашими воинами, нашими солдатами. Форум продлится три дня. Принимающая сторона позаботилась о том, чтобы каждый день был насыщен полезными мероприятиями. В программе – посещение мемориального комплекса «Хатынь», просмотр и обсуждение документальных фильмов, различные дискуссии.