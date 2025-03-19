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Настоящий джекпот! В белоруской семье родилось две двойни подряд – пообщались со счастливыми родителями

19 марта 2025 12:23
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Их труд – это не просто работа, а главная миссия жизни, наполненная теплом и большой любовью. В Минской области проживает около 22 тысяч многодетных семей. В 2025 году те, кто достойно воспитал и вырастил пятерых и более детей, удостоены главной награды – ордена Матери. Истории белорусских женщин, которым покоряются любые вершины, рассказали в программе «Центральный регион».

Настоящий джекпот! В белоруской семье родилось две двойни подряд – пообщались со счастливыми родителями-2

Елена и Владимир Карпейчик знают все о многозадачности и счастье. Многодетные родители воспитывают пятерых детей. Каждый день находят в себе силы и мудрость, чтобы быть крепкой опорой для каждого из них. Одной дорогой супруги уже идут почти семь лет.

Сама Елена родом из Украины. Волею судьбы в 20 лет оказалась в Беларуси, здесь обрела вторую Родину, а еще встретила свою судьбу.

Настоящий джекпот! В белоруской семье родилось две двойни подряд – пообщались со счастливыми родителями-4

Елена Карпейчик:
Я приехала в гости к своей куме, она живет в Засковичах, агрогородок, там познакомилась со своим мужем будущим.

Настоящий джекпот! В белоруской семье родилось две двойни подряд – пообщались со счастливыми родителями-6

Сегодня их светлый и уютный дом наполнен детскими криками и смехом. Хотя, шутят супруги, о большой семье даже не мечтали. В начале их пути родилась дочка Ангелина, ей сегодня 7 лет. Потом судьба наградила их двойней – Платоном и Юлией, и два года назад случилось еще одно чудо – снова двойня, Мирон и Милана. Настоящий джекпот, шутят родители.

Елена Карпейчик:
Когда делали кесарево, мне врач, которая делала, говорит: я всю жизнь работаю в Молодечно и не помню ни одного случая, чтобы такое было.

Настоящий джекпот! В белоруской семье родилось две двойни подряд – пообщались со счастливыми родителями-8

В этом году Елена стала одной из 31 женщин Минской области, кто получил, наверное, самую главную награду, которую может заслужить женщина, – орден Матери. Новый статус воспринимает с гордостью. Но, улыбается, главное ее счастье – это дети.

Елена Карпейчик:
Не ожидала, но, конечно, очень приятно и очень волнительно было получить этот орден. 

Подробности – в видео.

# Семья # Многодетные семьи в Беларуси # Дети

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