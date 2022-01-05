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Геннадий Давыдько: «Чтобы мы были уверены в завтрашнем дне, нам надо срочно модернизировать главный закон страны»

05 января 2022 13:57
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Новости Беларуси. В Минске продолжаются общественные обсуждения изменений и дополнений в Конституцию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Геннадий Давыдько: «Чтобы мы были уверены в завтрашнем дне, нам надо срочно модернизировать главный закон страны»-1

Очередная диалоговая площадка прошла на базе Минского городского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру. На встрече обсудили ряд положений предложенного проекта Основного закона. В том числе статус и задачи Всебелорусского народного собрания, воспитание семейных ценностей, сохранение исторической правды и памяти, а также национальной самобытности и социально ориентированное государство в условиях рыночной экономики.  

Геннадий Давыдько: «Чтобы мы были уверены в завтрашнем дне, нам надо срочно модернизировать главный закон страны»-4

Кроме того, подняли вопросы закрепления свобод граждан и создание условий для защиты персональных данных.  

Геннадий Давыдько: «Чтобы мы были уверены в завтрашнем дне, нам надо срочно модернизировать главный закон страны»-7

Геннадий Давыдько, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Народ должен быть един. Единиться народ должен на тех основных, прописанных в Конституции понятиях: сильное государство, социально ориентированная экономика и христианские ценности. И для того чтобы мы ощущали себя безопасно в этом мире, чтобы мы были уверены в завтрашнем дне, нам надо срочно модернизировать главный закон страны.

# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Александр Петраш # Геннадий Давыдько # Фотофакт

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