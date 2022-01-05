Геннадий Давыдько: «Чтобы мы были уверены в завтрашнем дне, нам надо срочно модернизировать главный закон страны»

Новости Беларуси. В Минске продолжаются общественные обсуждения изменений и дополнений в Конституцию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Очередная диалоговая площадка прошла на базе Минского городского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру. На встрече обсудили ряд положений предложенного проекта Основного закона. В том числе статус и задачи Всебелорусского народного собрания, воспитание семейных ценностей, сохранение исторической правды и памяти, а также национальной самобытности и социально ориентированное государство в условиях рыночной экономики.

Кроме того, подняли вопросы закрепления свобод граждан и создание условий для защиты персональных данных.