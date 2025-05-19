Минский и Красноярский городские Советы депутатов подписали соглашение о сотрудничестве. Новый уровень взаимодействия позволит укрепить связи и развивать совместные проекты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минску интересен опыт Красноярска в работе с населением и общественным самоуправлением. Особое внимание также будет уделено совместным проектам молодежных палат при советах. Кроме того, стороны планируют развивать культурный обмен. Коллективы Красноярска уже выступали в Минске, и эта практика будет продолжена.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Между Минском и Красноярском уже существует соглашение о сотрудничестве, это прежде всего в социально-экономической сфере, но вот наши контакты на уровне городских советов – мы прежде всего ставим целью так называемое продвижение нашей народной дипломатии, когда есть возможность обменяться визитами профильных комиссий по организации работы.

Наталия Фирюлина, председатель Красноярского городского Совета депутатов:

Минск и город Красноярск рассчитывают на сотрудничество. Мы хотим, чтобы молодое поколение, которое сегодня живет и в России, и в Беларуси, сохранило все те дружеские, доверительные отношения, которые есть между нашими странами.

Подписание соглашения прошло в преддверии Форума регионов Беларуси и России, что подчеркивает курс на углубление интеграции двух стран.