В РНПЦ «Мать и дитя» поздравили мам, которые родили малышей в День семьи

В Минске продолжают чествовать мам и детей, которые родились в День семьи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В РНПЦ «Мать и дитя» на свет появились 13 малышей – 5 мальчиков и 8 девочек.

С двойным праздником маленьких минчан и их мам поздравили руководители предприятий, представители депутатского корпуса и Центральной районной организации общественного объединения «Белая Русь». Гости приехали не с пустыми руками. В подарок – все самое необходимое для малышей и цветы для счастливых мам. Такие теплые визиты уже стали доброй традицией.