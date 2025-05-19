В РНПЦ «Мать и дитя» поздравили мам, которые родили малышей в День семьи
В Минске продолжают чествовать мам и детей, которые родились в День семьи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В РНПЦ «Мать и дитя» на свет появились 13 малышей – 5 мальчиков и 8 девочек.
С двойным праздником маленьких минчан и их мам поздравили руководители предприятий, представители депутатского корпуса и Центральной районной организации общественного объединения «Белая Русь». Гости приехали не с пустыми руками. В подарок – все самое необходимое для малышей и цветы для счастливых мам. Такие теплые визиты уже стали доброй традицией.
Анастасия Панкова:
Очень я волновалась, очень переживала за все, как пройдут роды, как это все вообще пройдет. Это волнительный момент для всех. Мальчик родился, назвали Маратик. Очень рада, потому что все поддержали.
Галина Гузовская, председатель Центральной районной организации РОО «Белая Русь»:
В нашей стране оказывается серьезная материальная поддержка семей с детками. Радует, что растет количество многодетных семей. Очень светлая акция объединяет сердца и медицинских работников, и общественности. Мы показываем, насколько важно ребенку, придя в этот мир, получить любовь и поддержку не только своей семьи, но и всего общества.
Только за прошлый год в РНПЦ «Мать и дитя» на свет появились почти 3,5 тысячи малышей.