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В РНПЦ «Мать и дитя» поздравили мам, которые родили малышей в День семьи

19 мая 2025 20:15
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В Минске продолжают чествовать мам и детей, которые родились в День семьи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В РНПЦ «Мать и дитя» на свет появились 13 малышей – 5 мальчиков и 8 девочек.

С двойным праздником маленьких минчан и их мам поздравили руководители предприятий, представители депутатского корпуса и Центральной районной организации общественного объединения «Белая Русь». Гости приехали не с пустыми руками. В подарок – все самое необходимое для малышей и цветы для счастливых мам. Такие теплые визиты уже стали доброй традицией.

В РНПЦ «Мать и дитя» поздравили мам, которые родили малышей в День семьи-2

Анастасия Панкова:
Очень я волновалась, очень переживала за все, как пройдут роды, как это все вообще пройдет. Это волнительный момент для всех. Мальчик родился, назвали Маратик. Очень рада, потому что все поддержали.

В РНПЦ «Мать и дитя» поздравили мам, которые родили малышей в День семьи-4

Галина Гузовская, председатель Центральной районной организации РОО «Белая Русь»:
В нашей стране оказывается серьезная материальная поддержка семей с детками. Радует, что растет количество многодетных семей. Очень светлая акция объединяет сердца и медицинских работников, и общественности. Мы показываем, насколько важно ребенку, придя в этот мир, получить любовь и поддержку не только своей семьи, но и всего общества.

Только за прошлый год в РНПЦ «Мать и дитя» на свет появились почти 3,5 тысячи малышей.

# Дети # Дети и родители # Галина Гузовская

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