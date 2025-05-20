260 молодых специалистов пополнят штат медицинских учреждений Гомельской области в 2025-м

260 молодых специалистов в 2025 году пополнят штат медицинских учреждений Гомельской области. 80 % выпускников отправятся работать в районные больницы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Ярохно, будущий анестезиолог-реаниматолог, распределилась в Хойники. Сейчас девушка проходит интернатуру на базе больницы скорой медицинской помощи: практические навыки помогут быстро адаптироваться на первом рабочем месте.

Анастасия Ярохно, врач-интерн: Когда узнала, что поеду на отработку в Хойники, я была очень рада, потому что в этой профессии я была заинтересована. Я поддерживаю связь с будущим нанимателем, то есть главврачом Хойникской ЦРБ, и при переезде мне пообещали арендное жилье.

Перспектива переехать на периферию молодых и амбициозных не пугает и не зависит от семейного статуса. Этим летом педиатр Вячеслав Шик начнет принимать маленьких пациентов в Добруше, вместе с ним в райцентре будет работать и его жена.

Вячеслав Шик, врач-интерн:

Мы распределены вместе с моей супругой. Я врач-педиатр. Она врач общей практики. Хороший город, красивый город, уже был там в командировке. Коллектив принял отлично. Никаких жалоб.

На месте молодым специалистам предоставляют жилье, трудовые и социальные гарантии. Приятный бонус – система наставничества и возможность получить дополнительную квалификацию. Сейчас организации здравоохранения Гомельской области укомплектованы врачами на 97 %. Особенно ждут на местах новых педиатров, стоматологов и хирургов.