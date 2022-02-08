С какими заболеваниями поможет справиться увлажнитель воздуха? Рассказывает врач

Неблагоприятный микроклимат в семье – это не про взаимоотношения. Это про отопительный сезон и сухой воздух в квартире. Вот у Александры дома все по фэншую. И даже дышится легче. Жизнь на «до» и «после» в ее в «царстве гармонии» разделил увлажнитель воздуха.

Александра Мытникова, пользуется увлажнителем воздуха:

Выбирала я, не опираясь на какие-то характеристики, честно признаюсь: выбирала по красоте. Меня больше устраивали увлажнители, которые небольшие по размеру, так как квартира небольших габаритов. Брать или не брать – вот в чем вопрос. Так ли хорош в действии этот чудо-аппарат и какова его главная функция? Отвечает доктор.

Наталья Филонова, заместитель главного врача по медицинской части 1-й районной клинической поликлиники:

Прибор увлажнения воздуха предназначен для контроля нормального уровня влажности в помещении одновременно ликвидируя вредное воздействие сухого воздуха на организм человека. Слизистая оболочка носа и полости рта подвергается вредному воздействию сухого возраста, это является благоприятной средой для жизни бактерий и других патогенных микроорганизмов. Это может спровоцировать развитие таких заболеваний, как отит, пневмония, бронхит, трахеит и другие инфекционные заболевания. Снижает количество аллергенов в окружающей среде. Наэлектризованные волосы, сухая кожа, чихание – знакомо? И с этими неприятностями обещают справиться увлажнители. Главное – выбрать свой вариант: традиционный, ультразвуковой или паровой.

Кристина Цыркунова, продавец-консультант:

Основной принцип работы увлажнителя зависит от того, каким способом вода преобразуется в пар. В ультразвуковых увлажнителях это ультразвуковая мембрана, которая вибрирует и превращает воду в пар, который в процессе испаряется на нужной вам площади, нужного потока направления, нужной интенсивностью.

Ультразвуковые увлажнители потребляют не более 50 Вт, обладают средней производительностью и иногда имеют функцию нагрева воды. Но, за эту дополнительную опцию придется раскошелиться. Традиционные же модели увлажняют воздух, «продувая» его через кассету или фильтр, работая по принципу естественного испарения. Эти приборы «съедают» от 20 до 60 Вт и умеренно очищают воздух за счет оседания части пыли в воде. Из недостатков – приготовьтесь регулярно менять воду и фильтры. Механизм парового увлажнителя похож на работу электрочайника: вода подается в специальную емкость, в которой нагревается и испаряется. Он не потребует специальных фильтров для очистки и будет прост в уходе. Зато подогреет температуру в помещении и «нарисует» приличный счет за электроэнергию.