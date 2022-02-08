«Если бы парням сказали, что Караев сдаст на краповый берет, они бы хохотали!». Караев вспомнил учёбу в военном училище

Юлия Артюх, СТВ: Можно сказать, что вы пошли на бокс и уже проводили подготовку к поступлению в училище?

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Нет. Нельзя, сказать, что я целенаправленно к этому готовился. В военное училище я поступил чуть ли не в самой нижней границе по критериям, когда уже не нужно брать.

Юлия Артюх:

Сколько вам было лет?

Юрий Караев:

17. Я первый курс проходил в так называемой группе здоровья, в которой усиленно рекомендовалось заниматься. Наш командир взвода Александр Васильевич Крюков (мой первый курсовой офицер) гонял нас так, выделял из всего взвода нас (несколько человек) и добивался, чтобы к концу первого курса мы стали как все, выполняли нормативы и не отставали от других.

Юлия Артюх:

Мне с трудом верится, что у вас была плохая физическая подготовка.