«Если бы парням сказали, что Караев сдаст на краповый берет, они бы хохотали!». Караев вспомнил учёбу в военном училище

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области.
Юлия Артюх, СТВ:
Можно сказать, что вы пошли на бокс и уже проводили подготовку к поступлению в училище?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области.
Юлия Артюх, СТВ:
Можно сказать, что вы пошли на бокс и уже проводили подготовку к поступлению в училище?
Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
Нет. Нельзя, сказать, что я целенаправленно к этому готовился. В военное училище я поступил чуть ли не в самой нижней границе по критериям, когда уже не нужно брать.
Юлия Артюх:
Сколько вам было лет?
Юрий Караев:
17. Я первый курс проходил в так называемой группе здоровья, в которой усиленно рекомендовалось заниматься. Наш командир взвода Александр Васильевич Крюков (мой первый курсовой офицер) гонял нас так, выделял из всего взвода нас (несколько человек) и добивался, чтобы к концу первого курса мы стали как все, выполняли нормативы и не отставали от других.
Юлия Артюх:
Мне с трудом верится, что у вас была плохая физическая подготовка.
Юрий Караев:
Так оно и было. Я задумывался потом, что если бы моим парням в моем взводе на первом курсе сказали, что Караев когда-то сдаст на краповый берет, они бы сильно хохотали. Не поверили бы в это. И я бы в это не поверил. Видите, сила того, что стоит захотеть.
Юлия Артюх:
Видимо, вам нравится преодолевать препятствия, потому что пойти и поступить в военное училище с не очень хорошей физической подготовкой, знать, что там это один из важных моментов.
Юрий Караев:
Меня утешили, что там из любого сделают боевика. Шутили так: хочешь стрелять, как ковбой, и бегать, как его лошадь, – поступай в училище внутренних войск. Я подумал, что это сделают вместе со мной, я не буду один на один это делать. Заставят, научат и помощь окажут. Каждому же из нас бывает нужен толчок, чтобы не только ты сам захотел, а кто-то помог. Мне очень сильно помогли. А решиться на это, конечно, должен сам.
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