В Могилёве открыли завершающую очередь дороги-дублёра

Самый молодой праздник суверенной Беларуси – День народного единства – обрастает добрыми традициями, среди которых в том числе открывать важные социально значимые объекты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Могилеве 16 сентября дали зеленый свет движению по новому участку дороги-дублера, которая стала финишной частью масштабного проекта по строительству современной трассы протяженностью в семь километров. Первая в Могилеве «бетонка» гордо несет имя «Проспект 17 сентября». Он позволил существенно разгрузить центральные улицы города и объединил несколько микрорайонов. В инфраструктуре объекта – кольцевая развязка, остановочные пункты, тротуары, велодорожки, площадки для отдыха, уличное освещение, система видеонаблюдения.

Валентина Матлахова, жительница Могилева:

Мы очень рады, что открылась эта дорога, потому что она значительно разгрузит время, потому что все время едем в центр – и я в студию, и муж на работу – и очень много машин, особенно утром, вечером, час пик.

Елизавета Маненок, жительница Могилева:

Эта дорога была очень нужна здесь, так как она будет соединять два района, и будет намного легче добираться на прекрасном велосипеде.

Проект с бюджетом 240 миллионов рублей оценил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой. Чтобы проверить комфорт движения, чиновники лично сели за руль и провели тест-драйв дорожного полотна.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Этот объект был в числе приоритетных и всегда финансировался, но жители Могилева, безусловно, переживали, потому что закончить на первой или на второй очереди было бы неправильно, уже вложив такое количество средств и ресурсов в эту стройку. Основным мотивом, на самом деле, кроме пространственного развития Могилева и соединения транспортной доступностью новых микрорайонов в жилой застройке, конечно, была транзитная привлекательность города, когда через центр шел большой поток транспорта грузового. Это влияло на туристическую привлекательность.

За последние месяцы Могилев вырвался в десятку топ-городов Беларуси по более чем 100 показателям. По динамике развития сравнялся с Брестом, а по благоустройству стал первым в стране. Активно развивается не только областной центр, но и районы региона.