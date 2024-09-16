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Лукашенко подписал указ о помиловании 37 человек в преддверии Дня народного единства

16 сентября 2024 13:47
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В преддверии Дня народного единства Президент Беларуси подписал указ о помиловании еще 37 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подписал указ о помиловании 37 человек в преддверии Дня народного единства-2

Это очередной жест гуманизма со стороны государства по отношению к оступившимся. Среди помилованных – шесть женщин, ряд людей имеют хронические заболевания, являются инвалидами либо пенсионерами. Все они раскаялись и просили дать им возможность вернуться на свободу, вести законопослушный образ жизни. Ходатайства осужденных дополнительно изучались комиссией, возглавляемой генеральным прокурором.

# Александр Лукашенко # Государственная политика

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