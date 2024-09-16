Об армейской романтике и как попал в сферу медиа. «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях Андрей Богодель

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Здравствуйте, Александр Александрович. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Настоящий полковник в гостях у нас. Будем сегодня готовить гречневую кашу с мясом. Андрей Богодель:

Тогда лучше с топора, да?

Александр Осенко:

Как вы выбрали путь военного? Андрей Богодель:

Романтика по полной. Александр Осенко:

Для многих родина – это там, где платят деньги. Андрей Богодель:

Кто идет в армию, тот никогда в жизни не обогатится. Александр Осенко:

Какой сейчас уровень подготовки? Андрей Богодель:

Да, мы никогда не воевали, но мы всегда готовились.

Александр Осенко:

Военная наука – это история? Андрей Богодель:

Чем шире лампасы, тем шире мазки. Александр Осенко:

Хорошо сказано. Андрей Богодель:

Военный – это не тот человек, который работает от 8 до 17.