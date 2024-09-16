Об армейской романтике и как попал в сферу медиа. «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях Андрей Богодель

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Здравствуйте, Александр Александрович.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Настоящий полковник в гостях у нас. Будем сегодня готовить гречневую кашу с мясом.
Андрей Богодель:
Тогда лучше с топора, да?
Александр Осенко:
Как вы выбрали путь военного?
Андрей Богодель:
Романтика по полной.
Александр Осенко:
Для многих родина – это там, где платят деньги.
Андрей Богодель:
Кто идет в армию, тот никогда в жизни не обогатится.
Александр Осенко:
Какой сейчас уровень подготовки?
Андрей Богодель:
Да, мы никогда не воевали, но мы всегда готовились.
Александр Осенко:
Военная наука – это история?
Андрей Богодель:
Чем шире лампасы, тем шире мазки.
Александр Осенко:
Хорошо сказано.
Андрей Богодель:
Военный – это не тот человек, который работает от 8 до 17.
Александр Осенко:
Это напоминает нашу профессию.
Как вы попали в сферу медиа?
Андрей Богодель:
В этой истории виновато «Столичное телевидение».
Александр Осенко:
Спасибо.