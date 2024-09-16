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Об армейской романтике и как попал в сферу медиа. «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях Андрей Богодель

16 сентября 2024 13:45
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

Об армейской романтике и как попал в сферу медиа. «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях Андрей Богодель-2

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук: 
Здравствуйте, Александр Александрович.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Настоящий полковник в гостях у нас. Будем сегодня готовить гречневую кашу с мясом.

Андрей Богодель:
Тогда лучше с топора, да?

Об армейской романтике и как попал в сферу медиа. «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях Андрей Богодель-4

Александр Осенко:
Как вы выбрали путь военного?

Андрей Богодель:
Романтика по полной.

Александр Осенко:
Для многих родина – это там, где платят деньги.

Андрей Богодель:
Кто идет в армию, тот никогда в жизни не обогатится.

Александр Осенко:
Какой сейчас уровень подготовки?

Андрей Богодель:
Да, мы никогда не воевали, но мы всегда готовились.

Об армейской романтике и как попал в сферу медиа. «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях Андрей Богодель-6

Александр Осенко:
Военная наука – это история?

Андрей Богодель:
Чем шире лампасы, тем шире мазки.

Александр Осенко:
Хорошо сказано.

Андрей Богодель:
Военный – это не тот человек, который работает от 8 до 17.

Об армейской романтике и как попал в сферу медиа. «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях Андрей Богодель-8

Александр Осенко:
Это напоминает нашу профессию.

Как вы попали в сферу медиа?

Андрей Богодель:
В этой истории виновато «Столичное телевидение».

Александр Осенко:
Спасибо.

# Александр Осенко # Андрей Богодель # Известные белорусы

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