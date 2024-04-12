В моде ли ЗОЖ и каким спортом занимается ректор БГУ? Поговорили с Андреем Королём
О будущем нации, самосовершенствовании и самовоспитании у студентов, знаковых спортивно-массовых мероприятиях и результатах деятельности органов самоуправления, о мероприятиях, направленных на формирование навыков здорового образа жизни, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии Андрей Король, депутат Минского городского Совета депутатов.
Здоровье – дело личное или общественное?
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Вы согласны, что здоровье человека принадлежит не только ему, но и всему обществу? Или это сугубо личное дело каждого?
Андрей Король, депутат Минского городского Совета депутатов:
Конечно, согласен. Поскольку человек является неотъемлемой частью общества, порой очень трудно провести границы, где находится твое, а где общественное. Тем более в XXI веке очень часто эти границы стираются в силу того, что мы имеем очень сильную экспансию цифровизации во все сферы жизни. Человек – существо не только биологическое, но и социальное. Если мы приходим с плохим настроением на работу, это сказывается на общественно значимых результатах работы.
О гигиене сознания белорусской молодежи
Наталья Надольская:
Гигиена сознания. Сегодня довольно сложно уберечь молодежь от грязи чуждых идеологий моральной нечистоплотности. Что вы как ректор главного вуза страны можете предложить в качестве «банных процедур»? Как разговаривать со студентами? Как отвечать на их вопросы и научить чистоте взглядов?
Андрей Король:
Если мы хотим, чтобы студент слышал, чтобы он слушал, то, конечно же, должны быть особые условия общения со студентом. Это не просто сказать, что есть хорошо, что есть плохо. Например, у студента нет такой цели, ему это неинтересно. Он может поступить конформистски, сделать вид, что он слушает. На самом деле он будет очень далеко. Базовое условие – открытость. И когда человек размыкается миру, а не замыкается в ситуации монолога, происходит рождение новых смыслов, поиск человеком самого себя.
Образовательные технологии существуют. Это технологии как раз обучения через трудности. Мир идет по пути увеличения легкого, но легкость – это потеря себя.
О новых подходах в обучении студентов БГУ
Наталья Надольская:
Умеют ли преподаватели разрабатывать и предлагать новые подходы в обучении студентов, раскрывая их личностные способности и уникальность?
Андрей Король:
Мало составить хорошую образовательную программу. Она может быть замечательной не только по содержанию, но и по обертке. Но все зависит от того, кто будет реализовывать. Если нет огонька в глазах у преподавателя, который бы понимал, что сегодня его роль не просто дать и уйти. А преподаватель, который бы понимал, что его задача – быть модератором, который бы вовлекал студентов в изучение в рамках темы дисциплины.
Для этого есть специальные технологии. Такого преподавателя мы должны научить. А как его научить, если не дать ему возможность пройти по такому же самому обучающему руслу через семинары, мастер-классы, где он выступал бы не слушателем, как у нас очень часто бывает, а выступал бы созидателем, делателем.
О значении самоуправления в Белгосуниверситете
Наталья Надольская:
Самоуправление. На каком уровне этот институт и что необходимо развивать?
Андрей Король:
Самоуправление – важнейшая часть всех основных сфер деятельности любого социального организма, особенно образовательного. Неслучайно четверть членов Совета университета – это студенты. Без самоуправления было бы гораздо сложнее, потому что это своего рода обратная связь.
Как работает вовлечение студентов в общественную деятельность?
Наталья Надольская:
Что сегодня можете предложить для активных и не очень? Насколько велика роль университета в формировании будущих лидеров мнений?
Андрей Король:
Если молодой человек что-то хочет поменять, если он что-то хочет доказать, себя показать, у тебя путь участия в долгоиграющих проектах. Это и тематические проекты. Кроме этого, есть огромное множество творческих союзов, у нас их более 130. Есть своя спортивная сфера, где можно участвовать в разных секциях. В 2021 году университет стал абсолютным победителем республиканской студенческой универсиады.
Почему нельзя говорить про учебу в вузе без спорта?
Наталья Надольская:
Жив ли еще стереотип: пришел учиться – учись, нечего в футбол гонять? Насколько важна физическая активность для молодого человека, который получает высшее образование?
Андрей Король:
Безусловно, важна. Мы стараемся объяснять это студентам, показывать и на личных примерах преподавателей, во время наших внутренних спортивных состязаниях и мероприятиях. Без спорта мы не можем говорить и об эффективной учебе. Спорт – это тоже преодоление себя.
Какими видами спорта занимается ректор БГУ?
Наталья Надольская:
У вас получается уделять необходимое внимание физкультуре и спорту?
Андрей Король:
Получается, правда, это сложнее делать, чем даже пару лет назад. С другой стороны, прекрасно понимаю, что без этого нельзя. Однозначно несколько раз в неделю это плавательные тренировки, ежедневно – ходьба как минимум час. А если уж совсем получается, то силовые и игровые виды спорта.
Наталья Надольская:
Чем примечательно для вас нынешнее поколение студентов? Чего вы от них ожидаете?
Андрей Король:
Чтобы наши студенты умели отделять правду от неправды, поскольку все мы живем в так называемом мире постправды. Сложно иногда объяснить студенту, что многие СМИ, западные так называемые светочи правды, на самом деле имеют своих заказчиков и как по команде транслируют картинку, которой внимают многие миллиарды людей. Но это не значит, что это истина.
Важно, чтобы молодежь могла понимать, что действительно есть золото, а что блестит. Для этого у нас есть все возможности, но надо работать.
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