В моде ли ЗОЖ и каким спортом занимается ректор БГУ? Поговорили с Андреем Королём

О будущем нации, самосовершенствовании и самовоспитании у студентов, знаковых спортивно-массовых мероприятиях и результатах деятельности органов самоуправления, о мероприятиях, направленных на формирование навыков здорового образа жизни, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ». В студии Андрей Король, депутат Минского городского Совета депутатов. Здоровье – дело личное или общественное? Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Вы согласны, что здоровье человека принадлежит не только ему, но и всему обществу? Или это сугубо личное дело каждого?

Андрей Король, депутат Минского городского Совета депутатов:

Конечно, согласен. Поскольку человек является неотъемлемой частью общества, порой очень трудно провести границы, где находится твое, а где общественное. Тем более в XXI веке очень часто эти границы стираются в силу того, что мы имеем очень сильную экспансию цифровизации во все сферы жизни. Человек – существо не только биологическое, но и социальное. Если мы приходим с плохим настроением на работу, это сказывается на общественно значимых результатах работы. О гигиене сознания белорусской молодежи

Наталья Надольская:

Гигиена сознания. Сегодня довольно сложно уберечь молодежь от грязи чуждых идеологий моральной нечистоплотности. Что вы как ректор главного вуза страны можете предложить в качестве «банных процедур»? Как разговаривать со студентами? Как отвечать на их вопросы и научить чистоте взглядов? Андрей Король:

Если мы хотим, чтобы студент слышал, чтобы он слушал, то, конечно же, должны быть особые условия общения со студентом. Это не просто сказать, что есть хорошо, что есть плохо. Например, у студента нет такой цели, ему это неинтересно. Он может поступить конформистски, сделать вид, что он слушает. На самом деле он будет очень далеко. Базовое условие – открытость. И когда человек размыкается миру, а не замыкается в ситуации монолога, происходит рождение новых смыслов, поиск человеком самого себя. Образовательные технологии существуют. Это технологии как раз обучения через трудности. Мир идет по пути увеличения легкого, но легкость – это потеря себя. О новых подходах в обучении студентов БГУ

Наталья Надольская:

Умеют ли преподаватели разрабатывать и предлагать новые подходы в обучении студентов, раскрывая их личностные способности и уникальность? Андрей Король:

Мало составить хорошую образовательную программу. Она может быть замечательной не только по содержанию, но и по обертке. Но все зависит от того, кто будет реализовывать. Если нет огонька в глазах у преподавателя, который бы понимал, что сегодня его роль не просто дать и уйти. А преподаватель, который бы понимал, что его задача – быть модератором, который бы вовлекал студентов в изучение в рамках темы дисциплины. Для этого есть специальные технологии. Такого преподавателя мы должны научить. А как его научить, если не дать ему возможность пройти по такому же самому обучающему руслу через семинары, мастер-классы, где он выступал бы не слушателем, как у нас очень часто бывает, а выступал бы созидателем, делателем. О значении самоуправления в Белгосуниверситете

Наталья Надольская:

Самоуправление. На каком уровне этот институт и что необходимо развивать? Андрей Король:

Самоуправление – важнейшая часть всех основных сфер деятельности любого социального организма, особенно образовательного. Неслучайно четверть членов Совета университета – это студенты. Без самоуправления было бы гораздо сложнее, потому что это своего рода обратная связь. Как работает вовлечение студентов в общественную деятельность?

Наталья Надольская:

Что сегодня можете предложить для активных и не очень? Насколько велика роль университета в формировании будущих лидеров мнений? Андрей Король:

Если молодой человек что-то хочет поменять, если он что-то хочет доказать, себя показать, у тебя путь участия в долгоиграющих проектах. Это и тематические проекты. Кроме этого, есть огромное множество творческих союзов, у нас их более 130. Есть своя спортивная сфера, где можно участвовать в разных секциях. В 2021 году университет стал абсолютным победителем республиканской студенческой универсиады. Почему нельзя говорить про учебу в вузе без спорта?

Наталья Надольская:

Жив ли еще стереотип: пришел учиться – учись, нечего в футбол гонять? Насколько важна физическая активность для молодого человека, который получает высшее образование? Андрей Король:

Безусловно, важна. Мы стараемся объяснять это студентам, показывать и на личных примерах преподавателей, во время наших внутренних спортивных состязаниях и мероприятиях. Без спорта мы не можем говорить и об эффективной учебе. Спорт – это тоже преодоление себя. Какими видами спорта занимается ректор БГУ?