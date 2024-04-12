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Ректор БГУ рассказал, какие льготы на питание есть у студентов университета

12 апреля 2024 14:04
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О будущем нации, самосовершенствовании и самовоспитании у студентов, знаковых спортивно-массовых мероприятиях и результатах деятельности органов самоуправления, о мероприятиях, направленных на формирование навыков здорового образа жизни поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Андрей Король, депутат Минского городского Совета депутатов.

Ректор БГУ рассказал, какие льготы на питание есть у студентов университета-1

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Цитата от Александра Лукашенко: «Сало вам надо держать на этапах Кубка мира в холодильнике. Нормальный кусок сала, чтобы его могли после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала и черного белорусского хлеба съесть. А не пончики и мороженое».

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Нормальное питание для спортсменов – это вопрос номер один. Сало – самый лучший белорусский допинг. Мы понимаем, что речь не о самом сале, а о здоровом питании. Как поставлена работа в сфере обеспечения студентов полезной, вкусной горячей пищей?

Ректор БГУ рассказал, какие льготы на питание есть у студентов университета-4

Андрей Король, депутат Минского городского Совета депутатов:
Сало – на самом деле очень полезный продукт, который содержит в себе очень многие ценные аминокислоты, которые необходимы не только спортсмену. Но и гражданину, которому не безразлично свое здоровье.

В университете есть обширная сеть пунктов питания, восемь столовых, 11 буфетов. Это объекты социально значимой инфраструктуры университета. Этому вопросу мы уделяем очень большое значение. Более того, нам удалось благодаря наработкам в области цифровизации университета создать такие сервисы, когда по внутреннему допуску студента, который интегрирован в банковскую карточку как ID-компонент, предоставляются 10 %-ные скидки на питание. Мы тем самым льготируем наших универсантов.

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# Студенты # общество # Наталья Надольская # Андрей Король

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