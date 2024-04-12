Ректор БГУ рассказал, какие льготы на питание есть у студентов университета

О будущем нации, самосовершенствовании и самовоспитании у студентов, знаковых спортивно-массовых мероприятиях и результатах деятельности органов самоуправления, о мероприятиях, направленных на формирование навыков здорового образа жизни поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Цитата от Александра Лукашенко: «Сало вам надо держать на этапах Кубка мира в холодильнике. Нормальный кусок сала, чтобы его могли после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала и черного белорусского хлеба съесть. А не пончики и мороженое».

БГУ строит новый физкультурно-оздоровительный комплекс на Курчатова. Узнали, как он будет выглядеть – подробности.

Нормальное питание для спортсменов – это вопрос номер один. Сало – самый лучший белорусский допинг. Мы понимаем, что речь не о самом сале, а о здоровом питании. Как поставлена работа в сфере обеспечения студентов полезной, вкусной горячей пищей?