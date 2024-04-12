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«Эмоционально было достаточно тяжело». Андрей Король рассказал, как проходила аудиосвязь с Мариной Василевской

12 апреля 2024 13:57
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О будущем нации, самосовершенствовании и самовоспитании у студентов, знаковых спортивно-массовых мероприятиях и результатах деятельности органов самоуправления, о мероприятиях, направленных на формирование навыков здорового образа жизни поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Андрей Король, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
12 апреля – День космонавтики. Тема космоса не сходит со страниц интернет-изданий, телеканалы, все медиа подключились к освещению участия белоруски в полете в космос. У вас была аудиосвязь с Мариной Василевской. Расскажите, какие были впечатления, чья была идея и как все прошло.

«Эмоционально было достаточно тяжело». Андрей Король рассказал, как проходила аудиосвязь с Мариной Василевской-1

Андрей Король, депутат Минского городского Совета депутатов:
Действительно, наш университет имеет давнишние традиции разработки аэрокосмических технологий. У нас два спутника было успешно запущено. Разработки видеоспектральной системы наших ученых для МКС, которой пользуются до сих пор. Мы ее постоянно апгрейдим, совершенствуем. Она также является визитной карточкой продвинутости научных и теоретических, прикладных исследований в университете.

Мне было очень приятно наблюдать за эмоциями и наших студентов, которые присутствовали в аудитории, было порядка 150 человек. Они все добровольно, с горящими глазами пришли, чтобы увидеть, послушать, задать вопрос. Были коллеги из Академии наук – академик Петр Витязь, известнейший человек в стране и за ее пределами.

«Эмоционально было достаточно тяжело». Андрей Король рассказал, как проходила аудиосвязь с Мариной Василевской-4

Андрей Король:
Эмоционально было достаточно тяжело, поскольку были переживания, все получится или нет. Но когда все шло в штатном режиме и мы услышали первые слова нашего первого космонавта, конечно, все встало на свои места. Это большая гордость за науку, университет, страну, которая представлена таким образом.

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# Белорусские космонавты # общество # Наталья Надольская # Андрей Король

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