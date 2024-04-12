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«Вопросы надо решать без бюрократии». Депутат Андрей Король о планах после ВНС

12 апреля 2024 14:13
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О будущем нации, самосовершенствовании и самовоспитании у студентов, знаковых спортивно-массовых мероприятиях и результатах деятельности органов самоуправления, о мероприятиях, направленных на формирование навыков здорового образа жизни поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Андрей Король, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Вы депутат Минского городского Совета депутатов, впереди Всебелорусское народное собрание. Может, есть уже какие-то наказы? Какие планы?

«Вопросы надо решать без бюрократии». Депутат Андрей Король о планах после ВНС-1

Андрей Король, депутат Минского городского Совета депутатов:
Начинать надо с себя, с малого, с тех вопросов, которые в твоей компетенции, которые ты можешь решить, общаясь с избирателями, получая различного рода наказы. Людей волнует яма на дороге, людей волнует, насколько устарели решетки на подходе к подъездам, где торчат шипы и дети травмируют себя. Эти вопросы надо решать без бюрократии, формализма, долгого циркулирования депутатских запросов и ответов. Если надо – приезжать к руководителю и общаться, к тому человеку, в чьей компетенции решить этот вопрос.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Наталья Надольская # Андрей Король

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