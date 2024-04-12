«Вопросы надо решать без бюрократии». Депутат Андрей Король о планах после ВНС

О будущем нации, самосовершенствовании и самовоспитании у студентов, знаковых спортивно-массовых мероприятиях и результатах деятельности органов самоуправления, о мероприятиях, направленных на формирование навыков здорового образа жизни поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Андрей Король, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Вы депутат Минского городского Совета депутатов, впереди Всебелорусское народное собрание. Может, есть уже какие-то наказы? Какие планы?