Уникальный код Евразии – как сохранить культурное наследие?

Как сохранить культурное наследие, духовные и нравственные ориентиры. А еще – противостоять переписыванию истории и подмене традиционных ценностей. Об этом сегодня, 10 апреля, говорили в Москве на Международном общественно-деловом форуме. Он объединил несколько сотен экспертов – это представители министерств и ведомств, общественных организаций, медиасферы, деятели науки, культуры и образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. География стран тоже обширная – Беларусь, Россия, Казахстан, Молдова, Армения, Узбекистан и другие государства постсоветского пространства. О защите уникального кода народов Евразии и поиске новых точек развития отношений между странами – смотрите в репортаже.

Антон Чучвага, корреспондент:

Информационная война в самом разгаре. Запад переписывает историю Второй мировой войны, искажает факты, подменяет героев, сносит памятники. А здесь, на форуме, политики, общественные деятели и эксперты продолжают говорить о будущем, построенном на фундаменте общего прошлого. Особое внимание – сохранению исторической памяти – тому компасу, который указывает путь. Общая Победа – общая концепция празднования. В преддверии юбилея организуют масштабный автопробег. Маршрут проложат по 15 странам. Значительный отрезок пути пройдет по местам боевой славы Беларуси.

Борис Чернышев, вице-спикер Госдумы Российской Федерации, член попечительского Совета АНО «Евразия»:

Мы сейчас ориентируемся на Брест, проводим консультации с белорусской стороной. Мы благодарны лично Президенту страны. Мы очень многому учимся у белорусской стороны в плане масштабности акций, мероприятий, патриотического настроя и, конечно же, продвижения ценности Великой Победы. Информационный фронт Евразии – территория традиционных ценностей, где правда – единственно точное оружие. Об это тоже говорили сегодня.