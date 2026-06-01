Новости по тегу #Рустам Хайдаров

В День защиты детей МИД Беларуси и ЮНИСЕФ устроили для ребят большой благотворительный праздник. Главным подарком стал волшебный спектакль «Гісторыя шакаладнага дрэва».
В каждом регионе разработали стратегию работы на среднесрочную перспективу.
Программа взаимодействия охватит широкий спектр задач: от адресной помощи сиротам и многодетным семьям до масштабных проектов по борьбе с травлей детей в школах и интернете.
Беларусь демонстрирует высокий уровень прогресса по их выполнению и занимает 32-е место в рейтинге среди 167 стран.
Программа развития ООН по достижению Целей устойчивого развития совпадает с тем путем, по которому идет наша страна. На это обратил внимание заместитель председателя Совета Республики Сергей Хоменко во время V Могилевского регионального форума по устойчивому развитию.
Созданием безопасного цифрового пространства озадачены десятки белорусских компаний.
8 сентября в рамках одного из самых масштабных спортивных событий Беларуси – Минского полумарафона, состоялся «Семейный забег». Он стал частью благотворительной инициативы, участники наполнили каждый метр дистанции смыслом.
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