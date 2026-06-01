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Новости по тегу #Рустам Хайдаров

МИД Беларуси совместно с ЮНИСЕФ провел благотворительный показ спектакля
01 июня 2026 11:59

МИД Беларуси совместно с ЮНИСЕФ провел благотворительный показ спектакля

Минская область завершает работу над программой соцэкономразвития до 2030 года
13 февраля 2026 13:57

Минская область завершает работу над программой соцэкономразвития до 2030 года

В Совете Республики определили приоритеты сотрудничества с ЮНИСЕФ на ближайшую пятилетку
20 января 2026 13:42

В Совете Республики определили приоритеты сотрудничества с ЮНИСЕФ на ближайшую пятилетку

В Минске состоялось заседание Совета по устойчивому развитию
08 декабря 2025 13:56

В Минске состоялось заседание Совета по устойчивому развитию

В Могилёвской области проходит V региональный форум по устойчивому развитию
10 апреля 2025 18:19

В Могилёвской области проходит V региональный форум по устойчивому развитию

В детском технопарке поговорили о безопасности в цифровом пространстве для ребёнка
22 ноября 2024 08:21

В детском технопарке поговорили о безопасности в цифровом пространстве для ребёнка

Благотворительная акция «Семейный забег». Представитель ЮНИСЕФ поделился результатами акции
10 сентября 2024 14:45

Благотворительная акция «Семейный забег». Представитель ЮНИСЕФ поделился результатами акции

ГПК и ЮНИСЕФ подписали меморандум о взаимопонимании
18 апреля 2024 07:10

ГПК и ЮНИСЕФ подписали меморандум о взаимопонимании

ЮНИСЕФ передал спасательное снаряжение Гомельскому областному управлению МЧС
27 февраля 2023 16:49

ЮНИСЕФ передал спасательное снаряжение Гомельскому областному управлению МЧС