В Минздраве рассказали, сколько заболевших коронавирусом в каждой области Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси регистрировать в день порядка 400 новых случаев заражения коронавирусом, возможно, будут еще на протяжении двух-трех недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие цифры сегодня, 14 апреля, озвучил Минздрав во время онлайн-стрима.
Пять важных фактов о коронавирусе в Беларуси. Рассказывают врачи
Сейчас в стране зарегистрирован 3281 случай заражения COVID-19. Из общего числа госпитализировано более 2400 человек. У остальных заболевание протекает в легкой форме. Они проходят лечение амбулаторно. В поддержке искусственной вентиляции легких нуждаются 57 пациентов. Это при том, что в стране есть более 2000 аппаратов ИВЛ.
Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
С момента регистрации первого случая на сегодняшний момент, на 8 часов утра, в Республике Беларусь зарегистрирован 3281 случай: в Брестской области – 73, в Витебской – 848, в Гомельской области – 106, в Гродненской области – 53, в городе Минске – 1691, в Минской области – 359 и в Могилевской области – 151 случай.