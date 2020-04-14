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В Минздраве рассказали, сколько заболевших коронавирусом в каждой области Беларуси

14 апреля 2020 14:08
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Новости Беларуси. В Беларуси регистрировать в день порядка 400 новых случаев заражения коронавирусом, возможно, будут еще на протяжении двух-трех недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие цифры сегодня, 14 апреля, озвучил Минздрав во время онлайн-стрима.

Пять важных фактов о коронавирусе в Беларуси. Рассказывают врачи

В Минздраве рассказали, сколько заболевших коронавирусом в каждой области Беларуси-1

Сейчас в стране зарегистрирован 3281 случай заражения COVID-19. Из общего числа госпитализировано более 2400 человек. У остальных заболевание протекает в легкой форме. Они проходят лечение амбулаторно. В поддержке искусственной вентиляции легких нуждаются 57 пациентов. Это при том, что в стране есть более 2000 аппаратов ИВЛ.

В Минздраве рассказали, сколько заболевших коронавирусом в каждой области Беларуси-4

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
С момента регистрации первого случая на сегодняшний момент, на 8 часов утра, в Республике Беларусь зарегистрирован 3281 случай: в Брестской области – 73, в Витебской – 848, в Гомельской области – 106, в Гродненской области – 53, в городе Минске – 1691, в Минской области – 359 и в Могилевской области – 151 случай.

В Минздраве рассказали, сколько заболевших коронавирусом в каждой области Беларуси-7

# Коронавирус # общество # Елена Богдан # Фотофакт

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