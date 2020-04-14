В Минздраве рассказали, сколько заболевших коронавирусом в каждой области Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси регистрировать в день порядка 400 новых случаев заражения коронавирусом, возможно, будут еще на протяжении двух-трех недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие цифры сегодня, 14 апреля, озвучил Минздрав во время онлайн-стрима. Пять важных фактов о коронавирусе в Беларуси. Рассказывают врачи

Сейчас в стране зарегистрирован 3281 случай заражения COVID-19. Из общего числа госпитализировано более 2400 человек. У остальных заболевание протекает в легкой форме. Они проходят лечение амбулаторно. В поддержке искусственной вентиляции легких нуждаются 57 пациентов. Это при том, что в стране есть более 2000 аппаратов ИВЛ.