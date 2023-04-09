В Минтранс рассказали, какие цементобетонные дороги в Беларуси отремонтируют за 2023-й

Новости Беларуси. Импортозамещение в разных сферах набирает скорость. Эти правила диктует экономика, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но есть вопросы, которые откровенно буксуют. К примеру, в Беларуси не могут сильно продвинуться в строительстве бетонных дорог. Хотя, кажется, тут уже все карты в руки. Хватает и материала, и оборудования, и дорожного полотна, которое нуждается в ремонте. Но технологию не спешат переносить на трассы. На это обращал внимание и Президент во время Послания народу и парламенту. Когда наши дороги переоденут в бетон? В вопросе разбиралась Полина Королева.

Цементные заводы претерпели масштабную реконструкцию, дорожники осваивают бетоноукладчики и все больше бетонок наносят на карту страны. За последнюю пятилетку в Беларуси проложили или восстановили 176 километров автодорог с бетонным покрытием. Планы на 2023 год уже определены.

Григорий Глазко, заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

У нас запланирован ввод юго-западного обхода Могилева, 11,5 километров, также продолжаются работы по реконструкции автодороги Р53 на участке от Смолевич до Жодино (15 километров) с вводом в следующем году. Также в этом году мы начинаем реконструкцию участка автомобильной дороги М3 от Логойска до Плещинец, порядка 15 километров. Все эти дороги будут выполняться в цементобетонном исполнении.

Перечень может показаться скудным. Но важно учитывать сложности технологического характера. Привычный нам асфальт застывает за считаные часы, по истечению которых можно запускать движение. Почему нельзя все дороги Беларуси закатать в бетон? Разбираемся в плюсах и минусах покрытия.

Бетон в этом отношении более прихотлив – 28 суток по нему нельзя не то что пускать технику, но даже ходить. Он должен набрать прочность. Потому дорожники вынуждены перенаправлять транспортные потоки. Это не всегда удобно. Кроме того, уход за бетоном крайне специфичен.

Владимир Латушкин, генеральный директор управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома:

Особенности – это швы. Потому что бетон, когда устраивается, нарезаются поперечные, продольные швы рабочие, чтобы бетон не ломало. И эти швы надо при хороших совсем условиях очищать, выдувать. Где-то догерметизировать.

Вопросы остаются в части зимнего содержания бетонных дорог. В первые годы эксплуатации посыпать покрытие солью и другими агрессивными составами нельзя. Однако, как говорят специалисты, наука на месте не стоит. Ученые уже разработали вещество, которое образует над дорогой пленку и препятствует негативному воздействую химикатов. Впрочем, правильная эксплуатация – залог долговечности.