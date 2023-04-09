Старенькая М3 и вторая кольцевая Минска: сравниваем дорожные покрытия

Новости Беларуси. Импортозамещение в разных сферах набирает скорость. Эти правила диктует экономика, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но есть вопросы, которые откровенно буксуют. К примеру, в Беларуси не могут сильно продвинуться в строительстве бетонных дорог.

Хотя, кажется, тут уже все карты в руки. Хватает и материала, и оборудования, и дорожного полотна, которое нуждается в ремонте. Но технологию не спешат переносить на трассы. На это обращал внимание и Президент во время Послания народу и парламенту. Когда наши дороги переоденут в бетон? В вопросе разбиралась Полина Королева.

Полина Королева, корреспондент:

Это участок трассы М3 – республиканской. Легковые, грузовые автомобили из Минска до Витебска все идут именно по этой дороге. И вот просто для сравнения: этот кусок – это асфальт с трещинами, ямами, которые были залатаны не один раз. А по другую строну начинается бетонка. Причем бетонка не новая и даже не относительно старая. Эта бетонная дорога была положена в 1980 году. Почему нельзя все дороги Беларуси закатать в бетон? Разбираемся в плюсах и минусах покрытия.

Мы решили сравнить уже знакомую бетонку М3, за которой следили с попеременным успехом, и вторую кольцевую Минска.

Сейчас мы выезжаем на старую бетонную дорогу, которая была построена, наверное, в 1980-х годах прошлого столетия. Вы сразу услышите разницу.

Сейчас мы проехали по старому бетону, сейчас свернем и попробуем проехать по новой бетонной дороге.