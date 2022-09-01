В Минском суворовском училище вручили погоны новобранцам. Сколько кадетов пришло в 2022 году?

Более восьми десятков воспитанников начинают полноценную кадетскую жизнь. На плацу они маршировали не в парадной форме. Привести ее в порядок помогут старшие товарищи. И это еще одна неизменная традиция.

Андрей Горбатенко, начальник Минского суворовского военного училища:

Так называемое принятие суворовцев новых в братство суворовцев – как это будет проходить? После того, как молодые ребята-суворовцы получат первые свои погоны, старшекурсники придут к ним в расположение и помогут им пришить эти погоны. Потому что этот процесс достаточно тяжелый, достаточно длительный. И после этого наши молодые суворовцы станут полноценными членами нашего большого коллектива.

Постигать науку побеждать суворовцы начали с урока главы государства. Его онлайн-трансляцию также вели на факультете Генерального штаба. Там с лекцией выступил министр обороны. Он знакомил офицеров с обстановкой в мире и стратегией развития Вооруженных Сил Беларуси.