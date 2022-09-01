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В Минском суворовском училище вручили погоны новобранцам. Сколько кадетов пришло в 2022 году?

01 сентября 2022 15:55
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Новости Беларуси. Алые погоны 1 сентября 2022 года вручили новобранцам Минского суворовского военного училища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минском суворовском училище вручили погоны новобранцам. Сколько кадетов пришло в 2022 году?-1

Более восьми десятков воспитанников начинают полноценную кадетскую жизнь. На плацу они маршировали не в парадной форме. Привести ее в порядок помогут старшие товарищи. И это еще одна неизменная традиция.

В Минском суворовском училище вручили погоны новобранцам. Сколько кадетов пришло в 2022 году?-4

Андрей Горбатенко, начальник Минского суворовского военного училища:
Так называемое принятие суворовцев новых в братство суворовцев – как это будет проходить? После того, как молодые ребята-суворовцы получат первые свои погоны, старшекурсники придут к ним в расположение и помогут им пришить эти погоны. Потому что этот процесс достаточно тяжелый, достаточно длительный. И после этого наши молодые суворовцы станут полноценными членами нашего большого коллектива.

Постигать науку побеждать суворовцы начали с урока главы государства. Его онлайн-трансляцию также вели на факультете Генерального штаба. Там с лекцией выступил министр обороны. Он знакомил офицеров с обстановкой в мире и стратегией развития Вооруженных Сил Беларуси.

# Минское суворовское военное училище # общество # Андрей Горбатенко # Александр Лукашенко # Виктор Хренин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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