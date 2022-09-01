Увидеть фото очевидцев и видео с их воспоминаниями. Как школьники из Логойска изучают историю геноцида белорусов?

Новости Беларуси. Ученики Логойской гимназии разработали проект, посвященный геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Около двух лет ребята участвовали в поисковой деятельности, посещали раскопки и общались с местными жителями – очевидцами тех событий, а также детьми выживших узников. Их воспоминания школьники записали на видео и передали в музей боевой славы гимназии. Именно здесь создали экспозицию, посвященную оккупации Логойского района в годы войны.

На баннерах можно увидеть фотографии очевидцев, а также посмотреть видео с их воспоминаниями, направив планшет на QR-код. Кроме того, на выставке размещена карта Логойского района, где любой желающий может найти информацию о людях, переживших события лета 1941-го на территории района.

Дарья Дунец, ученица гимназии:

Результатом нашей поисковой деятельности стали материалы о сожженных деревнях на территории Логойского района, о семьях жителей Логойского района, подвергшихся геноциду, погибших, пострадавших, выживших в период оккупации в 1941-1944 годах.

Ольга Гунько, учитель гимназии:

Работу над проектами мы начали после просмотра кинофильма о геноциде. Активно взялись за эту деятельность. Наши учащиеся регулярно выезжают на памятные места. Во всех областных центрах Беларуси мы побывали. Во-первых, мы живем здесь, это постоянные места, куда отправляются наши учащиеся. Кроме того, в Минске, естественно, Буйничское поле в Могилевской области, Красный Берег посетили в этом году.